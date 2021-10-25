Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу

На данный момент медицинская наука не может с уверенностью ответить на вопрос, какой именно уровень антител к коронавирусу в организме является защитным. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

По ее словам, в регионах, где от коронавируса привилось более 60% населения, заболеваемость на 100 тысяч человек заметно ниже, чем была минувшим летом. Пока что единственный способ справиться с пандемией - это пройти вакцинацию, заключила Попова.

Напомним, в России на фоне подъема заболеваемости коронавирусом введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, режим самоизоляции для пожилых и хронически больных людей, а также обязательная вакцинация для работников ряда отраслей, которые контактируют с людьми на постоянной основе. По мнению Поповой, нерабочие дни - удачное время для вакцинации.

На сегодняшний день наличие антител к коронавирусу определяется через анализ венозной крови. Как правило, тестирование определяет два показателя - IgM и IgG. Если первый показатель выше нормы (обычно выше 2 единиц), то это указывает на то, что человек сейчас болеет коронавирусом, в том числе в бессимптомной форме. Наличие второго показателя выше определенного уровня (обычно выше 10 или 15 пунктов) говорит о ранее перенесенной коронавирусной инфекции или иммунном ответе на вакцинацию.