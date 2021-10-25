Постановление правительства Калининградской области от 25 октября 2021 года № 705 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Калининградской области в период с 28 октября по 07 ноября 2021 г."

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 22 октября 2021 года № 30 "О дополнительных профилактических противоэпидемических ограничениях" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Установить, что в период нерабочих дней с 28 октября по 07 ноября 2021 года включительно приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых (на которых) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - организации), осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2. Организации, для которых пунктом 1 настоящего постановления установлено ограничение, вправе в период нерабочих дней с 28 октября по 07 ноября 2021 года сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих:

1) охрану и содержание указанных обектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей;

2) начисление и выплату заработной платы.

3. Ограничение, установленное пунктом 1 настоящего постановления, не распространяется на:

1) медицинские организации (в части оказания экстренной и неотложной медицинской помощи);

2) аптечные организации, пункты вакцинации;

3) организации социального обслуживания населения;

4) организации, осуществляющие деятельность по уходу с обеспечением проживания;

5) организации, обеспечивающие население продуктами питания и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, детскими товарами при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 %;

6) организации, режим работы которых определен Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.";

7) парки культуры и отдыха в части прогулок посетителей;

8) организации общественного питания:

- осуществляющие обслуживание навынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, доставку заказов на дом, на предприятия (в организации);

- осуществляющие оказание услуг общественного питания в помещениях организаций, на которые не распространяется действие пункта 1 настоящего постановления (исключительно в отношении работников таких организаций);

- расположенные при гостиницах, иных средствах размещения и осуществляющие оказание услуг общественного питания исключительно в отношении постояльцев;

9) гостиницы и иные средства размещения при условии заселения в них с 28 октября 2021 года гостей, предъявивших:

- либо действующий QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев;

- либо QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

- либо оригинал справки, выданной медицинской организацией и подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации);

- либо отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного не ранее чем за 72 часа до заселения;

10) организации, предоставляющие финансовые услуги, в том числе банковские и страховые, в части неотложных функций, в первую очередь по расчетам и платежам (при условии перевода на дистанционную работу не менее 70 % работников);

11) расчетно-кассовые центры и иные организации, осуществляющие начисление и прием платежей за жилищно-коммунальные услуги;

12) деятельность адвокатов и нотариусов, а также лиц, обеспечивающих их работу;

13) средства массовой информации, а также организации, участвующие в выпуске средств массовой информации;

14) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

15) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

16) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

17) организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, строительства, капитального ремонта, реконструкции зданий и сооружений, дорожного хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, ремонта и обслуживания медицинского оборудования, транспортировки и хранения грузов (товаров), обслуживания информационных систем, компьютерного оборудования и оргтехники, обслуживания и развития сетей связи, обслуживания зданий и территорий, оказания ветеринарных услуг и содержания приютов для животных;

18) автозаправочные станции (в части торговли автомобильными деталями);

19) организации:

- выполняющие работы по строительству многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

- по строительству (капитальному ремонту, реконструкции) объектов в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов;

- выполняющие работы по проектированию, выполнению инженерных изысканий, строительству и реконструкции объектов в рамках заключенных концессионных соглашений;

- выполняющие проектно-изыскательские работы, а также экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- выполняющие работы в рамках договоров технологического присоединения;

- осуществляющие авторский надзор и строительный контроль за ходом реализации объектов капитального строительства в Калининградской области, службы заказчиков, технических заказчиков;

- осуществляющие деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечивающие поставку горюче-смазочных материалов, автозапчастей к автотранспортным средствам;

20) организации, задействованные в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа, а также промышленные предприятия, включенные в перечень системообразующих предприятий, и организации, обеспечивающие поставку таким предприятиям комплектующих или обеспечивающие их работу, в том числе сбыт продукции (как напрямую, так и через иных лиц);

21) объекты спорта для проведения официальных спортивных мероприятий с участием команд Футбольного клуба "Балтика" и Волейбольного клуба "Локомотив - Калининградская область" (без зрителей);

22) органы государственной власти Калининградской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области;

23) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Калининградской области (в части выдачи результатов предоставления услуг; осуществления регистрации, подтверждения личности, восстановления доступа граждан в Единой системе идентификации и аутентификации; предоставления услуги по государственной регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 28 октября по 07 ноября 2021 года; а также обеспечения работы на своих площадках стационарных переписных участков); выдача результатов оказания услуг и прием документов для предоставления указанных услуг осуществляется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг исключительно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00; государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;

24) государственное казенное учреждение Калининградской области "Центр обеспечения организации и проведения торгов";

25) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организации, участвующие

в предоставлении мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, учредителями которых выступают органы исполнительной власти Калининградской области;

26) государственное автономное учреждение Калининградской области "Экологический центр "ЕКАТ - Калининград";

27) организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (в части работы дежурных групп);

28) организации среднего профессионального образования (в части реализации образовательных программ в форме самостоятельной работы обучающихся и (или) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);

29) организации культуры, за исключением организаций, указанных в подпункте 6 настоящего пункта (в части проведения мероприятий в режиме онлайн);

30) торговые центры, обеспечивающие работу организаций, на которые не распространяется ограничение, установленное пунктом 1 настоящего постановления;

31) иные организации, деятельность которых осуществляется дистанционно (с бесконтактной доставкой).

4. Учредителям организаций, реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования, в период нерабочих дней с 28 октября по 07 ноября 2021 года организовать каникулы с последующей корректировкой в случае необходимости календарных и учебных планов таким образом, чтобы обучающимся было обеспечено сохранение и полнота освоения основной общеобразовательной программы каждого уровня образования.

5. Министерству развития инфраструктуры Калининградской области в период нерабочих дней с 28 октября по 07 ноября 2021 года:

1) организовать движение общественного транспорта (автомобильного, железнодорожного) по расписаниям выходного дня;

2) приостановить предоставление права льготного проезда по транспортной карте "Волна Балтики Регион" на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом:

- обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области;

- студентам очной формы обучения организаций среднего профессионального образования, организаций высшего образования, расположенных на территории Калининградской области.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







