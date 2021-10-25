Количество вакансий для курьеров за год выросло в 5 раз

Количество вакансий для сотрудников службы доставки за год выросло по России в 5,2 раза. А с начала октября спрос на курьеров увеличился в среднем на 10 процентов. Такие данные содержатся в исследовании SuperJob, опубликованные РИА "Новости".

В Москве за год количество вакансий для курьеров увеличилось в 5,1 раза, а в Санкт-Петербурге - в 4,8 раза. А за три недели октября спрос на курьеров в обеих столицах вырос на 18 и 13 процентов соответственно.

Похожий годовой прирост наблюдается также в Красноярске (в 4,9 раза), Казани (в 5,1 раза) и Новосибирске (в 4,7 раза).

В Уфе и в Перми этот показатель вырос в 4,8 и 4,7 раза соответственно, однако в этих города зафиксирован самый резкий рост спроса на курьеров в октябре - в Уфе он составил +37 процентов, а в Перми +32 процента.

Ранее эксперты рассказали о самых востребованных вакансиях будущего в России.