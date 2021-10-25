Лебедев: Впечатления от выборов в Узбекистане положительные

Глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев назвал положительными впечатления от президентских выборов, прошедших в воскресенье Узбекистане.

По его словам, "подготовка проходила организованно, достойно", "общие впечатления самые положительные". "Все кандидаты получили возможность изложить свои программы, получили возможность в необходимой мере встречаться с избирателями​​​. Эти возможности были равными", - отметил Лебедев. Тот факт, что в выборах участвовали пять кандидатов, свидетельствует о конкурентности выборов. "Это тоже рассматриваем как позитив", - добавил глава миссии.

"Считаем, что информационное освещение избирательной кампании было достаточным, граждане могли получить полную информацию о программах кандидатов", - обратил внимание Лебедев. "Отмечаем отсутствие черного пиара, войны компроматов, это редкость. В США до сих пор идут разборки относительно подсчета голосов, оба бывших кандидата до сих пор поливают друг друга грязью. Очень хорошо, что мы не увидели всего этого негатива в Узбекистане", - отметил он.

По словам главы миссии наблюдателей, были учтены потребности инвалидов, для неходячих были организованы специальные кабинки почти на каждом участке, для незрячих подготовил специальные трафареты.

Что касается недостатков, то они носили технических характер, где-то не так были установлены столы для наблюдателей, не так поставлены урны, они были быстро исправлены после дружеских советов. Немногочисленные обращения в ЦИК быстро решались. "В адрес миссии СНГ таких обращений не поступало. Миссия наблюдателей Содружества приходит к выводу о том, что выборы проведены в полном соответствии с требованиями конституции и Избирательного кодекса Республики Узбекистан. Выборы были конкурентными, свободными, открытыми и прозрачными. Выборы отвечали общепризнанным требованиям проведения демократических выборов", - отметил Лебедев

"Народ Узбекистана сделал выбор, тот, кому оказано наибольшее доверие, поведет страну по пути прогресса и процветания", - заключил он.