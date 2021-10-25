Лукашенко поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах

С убедительной победой на выборах поздравил Александр Лукашенко по телефону президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, пожелав своему коллеге успехов в реализации намеченных планов, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Результаты выборов наглядно демонстрируют "ваш высокий авторитет, представляет собой красноречивое и бесспорное свидетельство большого доверия избирателей. Народ всецело подтвердил приверженность взятому курсу на построение сильного, независимого, современного государства", - говорится в поздравлении белорусского лидера.

Он выразил уверенность, что под опытным руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан продолжит динамичное развитие, укрепление экономического потенциала и позиций на международной арене.

Пожелав главе Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов на благо Родины, Лукашенко выразил надежду, что "в скором времени будет возможность в ходе личной встречи обсудить текущие и перспективные направления двустороннего взаимодействия".

Лидеры двух стран обсудили также тематику двусторонних отношений, отметив их высокий уровень и динамичное развитие. Вместе с тем Беларусь и Узбекистан имеют хорошие перспективы для еще большего углубления сотрудничества в различных сферах, резюмируют в администрации Лукашенко.