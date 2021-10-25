Максимов: Людям нравится "умничать" и судить и не хочется радоваться за других

Колонки, они почему пишутся? По разным причинам. Иногда - чаще всего, - чтобы поделиться чем-то хорошим; иногда - чтобы рассказать о каких-то проблемах и понять, как их решать.

Но бывает и так, что пишешь от отчаяния. Понимаешь, что, скорее всего, никто тебя не услышит... И все-таки надеешься, что вдруг... кто-то... три - пять... тридцать - пятьдесят... задумаются и не станут просто так примыкать к всеобщему мнению, но пораскинут своими мозгами.

Почему мы не любим тех, кто выделяется? Отчего нас раздражают другие - те, кто не большинство? Те, кто думает по-другому и совершает поступки, которые никто больше не совершает? Почему у большинства такие люди вызывают не восторг, не уважение и даже не заинтересованность - но раздражение?

Девочка полетела в космос. Первая актриса, преодолевшая земное притяжение. Вместе с ней еще режиссер полетел - и тоже впервые. Но его полет вызывает меньше негатива... А по ее поводу кто только не изгалялся.

Особенно, конечно, коллеги-актрисы старались. Они вдруг неожиданно стали интересоваться финансированием космической программы и, как водится, ничего в этом не понимая, спрашивать: а туда ли направляются деньги? "Умники" интересуются: а зачем вообще летать в космос, когда можно все сделать на компьютере? Любители кино переживают по поводу того, хорошая ли получится картина?

Людям очень нравится "умничать" и судить и совсем не хочется радоваться за других

Знаете, что я вам скажу? Мне совершенно все равно какой получится фильм. Тем более что восприятие художественного произведения - дело субъективное. Юлия Пересильд и Клим Шипенко совершили главное - они приблизили к нам космос. Конечно, полет в космос - по-прежнему очень трудная работа, но она перестала быть подвигом. Космос стал обыденней. Кому-то, наверное, с этим трудно смириться, но это - свершившийся факт. Космос постепенно становится частью нашей жизни, и эта часть будет только увеличиваться.

Процесс естественный. Вспомним, что когда-то полет на самолете был практически подвигом, а сейчас мы занимаем место у иллюминатора и летим себе, пожевывая курицу. Тоже постепенно произойдет и с космосом. Полет Пересильд и Шипенко, если угодно, - красивый знак этих изменений.

Конечно, им было трудно: стоит ли объяснять? У режиссера вообще главные проблемы впереди: надо сделать фильм, потом показать его, не ожидая доброй реакции. Люди будут смотреть с прищуром: мол, стоило ли ради этого летать в космос?

Пересильд и Шипенко сделали то, чего до них не делал никто и никогда. Казалось бы, радуйтесь, восторгайтесь, гордитесь, в конце концов. Так нет же... То ли зависть правит откликами, то ли невероятная закомплексованность пишущих: может быть, им кажется, что если они пнут первооткрывателей, это их, пишущих, возвысит? Ошибаются...

Наш коллега Дима Муратов получил Нобелевскую премию. Его поздравили все СМИ (включая, разумеется, и "РГ"), руководство страны и много достойных людей. Но если смотреть только социальные сети, можно всерьез подумать, что Муратов не получил эту премию, а что-то украл. Можно соглашаться со взглядами Муратова, можно спорить с ними. Но нельзя же не видеть, что человек всю жизнь честно живет в профессии.

Российский журналист впервые получает награду такого уровня. Так порадуйтесь за него, за профессию, за страну, наконец. Нет. Почему-то привычнее оценивать, причем негативно.

Первым, конечно, всегда тяжело: они ведь по целине идут, а это не может не раздражать тех, кто эту целину предпочитал не замечать. Но с появлением социальных сетей стал как-то особенно очевиден "размер бедствия". Людям очень нравится "умничать" и судить и совсем не хочется радоваться за других.

Девочка в девять лет поступила на психфак МГУ. Ситуация странная, непонятная и... очень интересная. Нет, ну, правда же: человек в таком возрасте окончил школу и поступил в ВУЗ. Странно. Но что порождает эта странность: заинтересованное любопытство или раздражение?

История, конечно, ненормальная, то есть вне нормы. Можно ее рассматривать так: как интересно! вне нормы! что это за человек такой занятный? давайте попробуем ее понять! А можно по-другому: какой ужас! вне нормы! это патология! понятно, что ее толкает папа! нечего тут разбираться: несчастный ребенок!

Главный вопрос человеческой жизни не "Зачем ты живешь?", а "Куда ты живешь? Куда идешь по жизни, к какой такой цели?"

Есть толпа. И есть другие. Другие - это те, кто не толпа. Как относиться к тем, кто составляет толпу, мы прекрасно знаем, потому что мы - такие же. А вот как отнестись к другим? Можно попытаться понять законы, по которым они существуют, а можно считать, что мы всегда правы, просто потому что нас больше. Но при этом неплохо бы помнить, что Иисуса Христа распял не Понтий Пилат, а толпа, кричавшая: "Распни!"

Другие люди могут выделяться (как в тех случаях, о которых пишу я), а могут жить незаметно, не предавая собственных взглядов и не желая понравиться. Но они всегда - наше зеркало. В какой-то мере. Отражаясь в других, мы можем попробовать понять многое про самих себя. Например, насколько мы свободны в выборе своего пути или нам проще жить по подсказке? Понимаем ли мы, что "другой" - от слова "друг", то есть это человек, данный нам для того, чтобы его познавать, а не уничтожать? Иные даны нам для расширения картины мира, а это очень важно.

Если уж совсем залезать в философские империи, то окажется, что главный вопрос человеческой жизни не "Зачем ты живешь?", а "Куда ты живешь? Куда идешь по жизни, к какой такой цели?".

И здесь очень важны примеры других, иных, ни на кого не похожих.