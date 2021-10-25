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25.10.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Маск напрягся: советником по безопасности NHTSA стала главный хейтер Tesla

Текст: Константин Руссов
Фото: EPA/TESLA Фото: EPA/TESLA
Фото: EPA/TESLA

В Национальном управлении безопасностью дорожного движения США (NHTSA) подтвердили назначение Мэри Каммингс на должность советника по безопасности. Доктор Каммингс систематически критиковала Илона Маска и результаты Tesla, однако руководитель компании уже нашёл поддержку у власти.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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За что чаще всего критикуют Tesla? За систему автопилота. Каммингс в 2019 году в одном из своих твиттов назвала её небезопасной и ненадёжной, добавив, что NHTSA должна добиться её деактивации на электрокарах Маска. Ещё одно шедевральное высказывание Каммингс, сделанное в 2018-м: "единственный робот-убийца - это Tesla (@elonmusk)".

Отметим важный момент, который позволит сделать предположение о том, что миссис Каммингс на самом деле предвзята по отношению Tesla и её продукции. Известный факт, что автомобили Tesla не используют лидар - активный дальномер оптического диапазона, то есть устройство, которое излучает волны и замеряет время их возвращения, составляя таким образом окружающую картину, которая анализируется компьютером. Маск заявил, что лидары являются дорогими и бесполезными, поэтому Tesla прекрасно обойдётся без них.

Вернёмся к Мэри Каммингс, которая является не просто бывшим пилотом ВВС США, но и владельцем части бизнеса (почти 26% акций) шведской компании Veonner, которая занимается выпуском… совершенно верно - лидаров!

Илон Маск написал в Twitter, что если смотреть на вещи объективно, то послужной список Каммингс - сплошная критика Tesla. К чести нового советника по безопасности NHTSA она ответила главе Tesla, что готова сесть за стол переговоров.

Ситуация для Илона Маска действительно неприятная, но у него есть поддержка со стороны министра транспорта США Пита Буттигига, который, как пишет The Drive, заявил, что "Маск может позвонить мне, если его что-то волнует". Также на стороне Маска общественность, которая уже предприняла попытки организовать сбор подписей под петицией на имя президента Джо Байдена о пересмотре кандидатуры советника по безопасности NHTSA.

#Tesla