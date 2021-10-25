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25.10.2021 21:38
Рубрика: В мире

Молдавия заключила контракт на закупку газа у Польши

Текст: Александра Воздвиженская

Правительство Молдавии 25 октября подписало контракт на пробную закупку миллиона кубометров газа между местной госкомпанией Energocom и польской PGNiG. Это первая закупка газа из альтернативных "Газпрому" источников, говорится в сообщении на сайте молдавского правительства.

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"Пробная закупка организована для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для сохранения необходимого давления в системе газораспределения", - следует из заявления. Закупка произошла в преддверии нового раунда переговоров между Молдавией и "Газпромом", который запланирован на 27 октября.

Долгосрочный договор на поставку газа между Moldovagaz и "Газпромом" истек в конце сентября, с 1 октября страна импортировала газ по повышенным ценам, пока не заключен новый контракт. Молдавское правительство хочет заключить его на более выгодных условиях в свете беспрецедентного роста цен на газ на европейских хабах, при этом его не устроили условия, предложенные "Газпромом". В частности, российская компания потребовала сначала погасить долг за уже поставленный газ, но молдавская сторона не хочет признавать сумму задолженности, говорил представитель "Газпрома".

Провал переговоров по новому газовому контракту может оставить зимой Молдавию без электричества и тепла, так как без консенсуса поставки газа в страну прекратятся 1 декабря, предупредил "Газпром".

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