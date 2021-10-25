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25.10.2021 16:37
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра просвещения Раковой

Текст: Иван Егоров
В понедельник апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила без изменения решение Тверского суда Москвы об избрании в отношении Марины Раковой меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Защита настаивала на изменении меры пресечения на несвязанную с лишением свободы. Следствие и прокуратура выступили против. В итоге Мосгорсуд не стал отпускать Ракову под залог или домашний арест.

Фото: Андрей Махонин/ Фотохост-агентство ТАСС
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой

Ранее Тверской суд по ходатайству следствия отправил бывшую чиновницу, обвиняемую в хищении 50 миллионов рублей, под стражу до 6 декабря. Ей предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в бытность ее работы в министерстве просвещения. Как считает следствие, Ракова вместе с другими фигурантами в 2019 году похитили 50 млн рублей, выделенных в рамках двух госконтрактов по госпрограмме "Образование". Ракова пролоббировала выделение этих денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где до этого была гендиректором.

В рамках дела арестованы Марина Ракова, топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак, юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова а также гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Единственный фигурант дела, которому суд не стал избирать меру пресечения в виде стражи, а отправил под домашний арест - это ректор "Шанинки" Сергей Зуев.

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