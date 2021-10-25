На Кипре россиянина обвинили в нападении на полицейского

Власти Кипра предъявили обвинение россиянину в нападении на полицейского. Об этом сообщили в посольстве РФ в Никосии, передает ТАСС.

В сообщении дипмиссии отмечается, что россиянин Юрий Добровицкий 1960 года рождения содержится в полицейском отделении одного из пригородов Ларнаки.

Ранее местные СМИ сообщали, что один из пассажиров прибывшего в Ларнаку из Москвы рейса был задержан за нападение на полицейского и сопротивление аресту.

Отметим, что в понедельник, 25 октября, также стало известно о задержании в Турции семерых российских туристов, которых подозревают в поджоге леса.