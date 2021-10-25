Назван топ-10 автомобилей с лучшими интерьерами

Эксперты Wards Intelligence - подразделения авторитетного издания Wards Auto - назвали 10 автомобилей с лучшими интерьерами 2021 модельного года. Речь в основном о машинах, продаваемых в США, но часть из них присутствует на российском рынке.

Как отмечает издание, представленные в десятке марки и модели расположены в алфавитном порядке, а не по количеству набранных баллов. При этом рассматривались лишь автомобили с полностью обновленным или существенно модернизированным интерьером по сравнению с предыдущим годом. Специалисты оценивали качество и безопасность отделочных материалов, комфорт, эргономику, но одним из самых важных критериев являлся гармоничный дизайн. Эксперты отметили, что стоимость считается важным фактором, но при оценке не принималась во внимание.

В итоге в список 10 лучших интерьеров 2021 модельного года вошли Bentley Bentayga Speed, Ford F-150, Ford Mustang Mach-E, GMC Yukon Denali XL, Honda Civic, Hyundai Tucson, Jeep Grand Cherokee L, Land Rover Defender, Mercedes-Benz S-Class, Mitsubishi Outlander.

Семь победителей являются внедорожниками и кроссоверами. Удивительного в этом, считают эксперты Wards Intelligence, ничего нет. Данные типы авто становятся все популярнее - по подсчетам на конец сентября, 45,3 процента проданных машин в США являются внедорожниками - на три процента выше прошлогодних показателей.

- Очевидно, что автопроизводители направляют своих лучших дизайнеров интерьера в сегменты, показывающие наибольшие объемы продаж. Сегодняшний рынок демонстрирует, что внедорожники и даже некоторые пикапы так же удобны, стильны и технологичны, как многие роскошные автомобили. При этом они обладают преимуществом по вместительности и грузоподъемности, - комментируют составители рейтинга.

Вместе с тем, классические седаны тоже не упускаются из виду. S-Класс по-прежнему представляет собой вершину роскошного дизайна интерьера, а новейший салон Civic по-прежнему поражает красотой с безупречной отделкой.

Эксперты также отметили, что часть оценок связана с удобством для водителей мультимедийной системы. Однако, этот компонент современных автомобилей было решено выделить в отдельный рейтинг, поскольку в последние годы он показал резкий рост и стал одним из важнейших способов привлечь внимание потенциальных клиентов.