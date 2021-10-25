"Не поможет": Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики

Боль в горле, кашель и даже вирусный бронхит - вовсе не повод, чтобы начать принимать антибиотики. В большинстве случаев они нанесут больше вреда организму, а помогут совсем другие препараты.

Об этом главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, чаще всего бронхит имеет не инфекционную природу, и антибиотики просто противопоказаны, как и в случае с гайморитом, например. На начальном этапе заболевания гораздо эффективнее дать противокашлевые препараты и последить за динамикой.

- Антибиотики вне больницы вы можете принимать, когда у вас стрептококковая ангина с температурой 40, для профилактики болезней сердца, когда у вас у половые инфекции или у вас была или есть пневмония, и вы лечите ее в домашних условиях, - цитирует врача РИА Новости.

Еще одной проблемой является то, что при бесконтрольном применении антибиотиков они теряют свою эффективность. В результате в тот момент, когда они будут действительно необходимы, они просто не помогут.

Ранее Александр Мясников назвал лекарства, смертельно опасные для сердца. Помимо препаратов для проведения химиотерапии, в его список попали и обычные нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин (в случае их неправильного применения).