Немца заставляют продать свой BMW после гонок с полицией

23-летний немец из Людвигсбурга (пригород Штутгарта) устроил гонки с полицией. За это его лишили водительских прав на год, серьезно оштрафовали и теперь заставляют продать свой BMW 440i.

Как сообщает издание Stuttgarter Nachrichten, история началась в апреле. Молодой человек, тусовавшийся с приятелями на городской площади, решил показать им мощь своего BMW, стартанув с места с визгом шин и сносом задней оси. В это время мимо проезжал полицейский патруль.

Заметив его, "гонщик" попытался скрыться. В центре города он разогнался до скорости больше 100 км/ч, проскочил на красный свет, потом объехал остановившиеся машины по тротуару и вынудил другого водителя уворачиваться от столкновения. Преследовавший нарушителя полицейский позже рассказал в суде, что использовал все 192 лошадиные силы служебного автомобиля, но в какой-то момент был вынужден сбавить скорость ради безопасности горожан. Таким образом, водителю BMW удалось оторваться от погони. Он заехал во двор пожарного депо и затаился, но бдительный пожарный все понял и выдал беглеца полиции.

В суде нарушитель оправдывался тем, что, увидев патруль, очень испугался и потерял над собой контроль. Добиваясь снисхождения, он также поведал, что сильно пострадал из-за пандемии, которая подпортила его карьеру и личную жизнь. До начала ковидных ограничений мужчина трудился в крупной автокомпании и, кроме того, торговал машинами - был занят 16 часов в сутки, а не бездельничал.

В итоге судья обязал его выплатить штраф в размере 7000 евро и лишил водительских прав на один год. Кроме того, нарушителю была назначена так называемая "условная конфискация автомобиля", то есть он должен продать свой BMW в течение трех месяцев и выплатить штраф именно из этих денег.

"Быстрый автомобиль - это не игрушка, а оружие!" - подвел итог слушаниям судья, напомнив, что нарушитель мог сбить мать с коляской или еще какого-нибудь пешехода.