Общественная палата выявила почти 43 тысячи фейков о вакцинации и выборах

Киберволонтеры Общественной палаты России с начала 2021 года выявили в интернете порядка 43 тысяч фейков о коронавирусе и выборах. Об этом рассказал глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич, сообщает ТАСС.

Всего, по словам Милькевича, киберволонтеры выявили около 70 тысяч интернет-материалов с ложной информацией. Из них самыми частыми стали фейки о вакцинации (23 тысячи), выборах (19,8 тысяч материалов) и коронавирусе (13 тысяч).

Остальные популярные фейки касались тем финансов (4 тысячи), ЧП (3,5 тысяч), незаконных протестов (1,9 тысяч), армии (1,5 тысяч).

Как отметил эксперт, в прошлом году киберволонтеры палаты выявили 35 тысяч фейков. Из них самыми популярными стали материалы о коронавирусе и голосовании по поправкам в Конституцию.

Ранее в ЦИКе заявили, что будут судиться с авторами фейков о выборах. А эксперты призывают к ответственности для распространителей ложной информации о вакцинации.