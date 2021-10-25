Попова отказалась считать нерабочие дни в России локдауном

Нерабочие дни в России нельзя назвать локдауном. Об этом заявила в интервью программе "Познер" на Первом канале глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, все", - отметила она, добавив, что главная задача сейчас - разорвать цепочки передачи инфекции.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране. При этом регионы получили право вводить режим раньше общего срока в зависимости от эпидемиологической ситуации. Этим правом уже воспользовались шесть регионов - режим нерабочих дней в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начал действовать уже с 25 октября.