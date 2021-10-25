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25.10.2021 17:30
Рубрика: Легковые авто

Продажи конкурентов Lada от Chevrolet набирают обороты в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Летом 2020 года в России возобновились продажи Chevrolet массового сегмента: автомобилей Spark, Nexia и Cobalt, которые ранее пытались завоевать свою нишу под брендом Ravon. Спустя полтора года марка преодолела рубеж в пять тысяч проданных автомобилей.

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Самой популярной моделью является Chevrolet Cobalt, который выбрали 2843 человек (57% от общего объёма продаж). Седан предлагается со 106-сильным 1.5-литровым мотором и 5-ступенчатой МКП или 6-диапазонным "автоматом" на выбор. Цена на автомобиль стартует от 915 900 рублей.

Второй по популярности моделью за полтора года является Chevrolet Nexia, её купили 1738 россиян (35%). Двигатель у седана такой же, как у Cobalt, но автоматической трансмиссии не предусмотрено. Стоимость машины - от 798 900 рублей.

Городской хэтчбек A-класса Chevrolet Spark же, напротив, не имеет механической коробки передач, а продаётся только с 6-ступенчатой АКП, работающей в паре с 85-сильным мотором 1.3 литра. Он чуть дешевле Cobalt - от 908 000 рублей. Его выбрали 419 человек (8%).

Chevrolet Spark выпускают на заводе "UzAuto Motors" в Асаке, Узбекистан, Cobalt и Nexia производят на "СарыаркаАвтоПром" в Костанае, Казахстан.

В настоящее время дилерская сеть Chevrolet массового сегмента насчитывает 49 представителей. По словам Вадима Артамонова, исполнительного директора "Келес Рус" - дистрибьютора "UzAuto Motors" в РФ, в ближайшее время планируется открытие ещё четырёх центров, а в 2022 году сеть увеличится в два раза.

#Chevrolet