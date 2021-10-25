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25.10.2021 11:31
Рубрика: Власть

Путин поручил нейтрализовать в России последствия энергокризиса в ЕС

Текст: Дмитрий Гончарук
Правительство должно до 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий европейского энергокризиса. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

"Правительству РФ разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

Фото: Isabel Infantes / AFP
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Ответственным за исполнение назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Напомним, ранее Путин назвал ситуацию на энергорынках проявлением "капитализма, который не работает". На заседании международного клуба "Валдай" 21 октября президент напомнил, что нынешняя цена газа в Европе уже превысила 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. при рыночном регулировании.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Энергетика Президент Правительство Председатель Правительства

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