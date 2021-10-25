Путин поручил нейтрализовать в России последствия энергокризиса в ЕС

"Правительству РФ разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

Ответственным за исполнение назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Напомним, ранее Путин назвал ситуацию на энергорынках проявлением "капитализма, который не работает". На заседании международного клуба "Валдай" 21 октября президент напомнил, что нынешняя цена газа в Европе уже превысила 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. при рыночном регулировании.