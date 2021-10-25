Москвичей предупредили о гололеде утром 25 октября

Выпавшие в ночь на 25 октября осадки подмерзнут, и утром в понедельник на дорогах и тротуарах будет скользко.

"Жителям Москвы и области надо быть бдительными и внимательными на придомовых территориях", - предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он сообщил, что температура воздуха в утренние часы будет около нуля градусов, порывы северного ветра - 13-15 метров в секунду. В понедельник столичный регион окажется во власти холодного антициклона, поэтому днем всего 2-3 градуса.

Потепление начнется 26 октября - в этот день воздух прогреется до 4-9 градусов. В среду такая же температура. А 28 октября - уже 7-12 градусов.