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25.10.2021 02:42
Рубрика: Общество

Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +12

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

На этой неделе в центре европейской части России потеплеет до +12 градусов, что на 3-4 градуса выше нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Фото: Александр Патрин/РИА Новости
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"Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно теплые. Такая ситуация сохранится до субботы", - сказал главный метеоролог страны Роман Вильфанд.

Как ранее писала "Российская газета", циклон, на минувшей неделе испортивший погоду в столичном регионе, смещается на восток. В тыл ему устремился холодный воздух. В начале недели по ночам в центральных областях будет подмораживать.

Днем - невысокий температурный фон: 0…+5 градусов, что ниже климатической нормы. Атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.

Потеплеет 26 октября. В светлое время суток уже 4-9 градусов. В среду такая же температура. А 28 октября - 7-12 градусов. Небольшой дождь прогнозируется 29 октября.

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