Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +12

На этой неделе в центре европейской части России потеплеет до +12 градусов, что на 3-4 градуса выше нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

"Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно теплые. Такая ситуация сохранится до субботы", - сказал главный метеоролог страны Роман Вильфанд.

Как ранее писала "Российская газета", циклон, на минувшей неделе испортивший погоду в столичном регионе, смещается на восток. В тыл ему устремился холодный воздух. В начале недели по ночам в центральных областях будет подмораживать.

Днем - невысокий температурный фон: 0…+5 градусов, что ниже климатической нормы. Атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.

Потеплеет 26 октября. В светлое время суток уже 4-9 градусов. В среду такая же температура. А 28 октября - 7-12 градусов. Небольшой дождь прогнозируется 29 октября.