На въезде в Ивановскую область будут проверять справки о вакцинации

На трассах, ведущих в Ивановскую область, появятся пункты контроля сертификатов о вакцинации. Они будут проверять медицинские документы у въезжающих в регион организованных туристических групп.

- В преддверии нерабочих праздничных дней туристические автобусы из других регионов смогут останавливаться в Ивановской области, только если все туристы прошли полный курс вакцинации или имеют действующую справку о наличии антител, - рассказал в понедельник руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. Его слова приводит ТАСС.

В Ивановской области введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября - соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский. С 29 октября вход в ТРЦ, музеи, театры, кинотеатры, на ярмарки и рынки будет возможен по предъявлении справки об антителах или перенесенном коронавирусе, выданной не ранее 1 мая 2021 года, либо результатов ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до посещения. Также можно пройти экспресс-обследование на месте.

Норма не распространяется на детей до 18 лет - они с 25 октября могут попасть в перечисленные учреждения только в сопровождении родителей или законных представителей. С понедельника в регионе приостановлена работа детских игровых комнат и парков аттракционов.

Согласно указу губернатора, прошедшие полный курс вакцинации работники получат два дополнительных выходных.