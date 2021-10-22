Указ губернатора Ивановской области от 22 октября 2021 года № 142-уг "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." и внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ивановской области и подведомственных им организаций, а также руководителям учреждений, подведомственных Правительству Ивановской области, определить минимальную численность лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской области, и должности работников, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Ивановской области, осуществление профессиональной служебной деятельности которых, в том числе в дистанционной (удаленной) форме работы, необходимо для обеспечения функционирования этих органов (организаций) в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 (включительно).

2. Рекомендовать руководителям иных органов государственной власти Ивановской области, государственных органов Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области и подведомственных им организаций, руководителям предприятий и организаций иных форм собственности определить минимальную численность работников, осуществление профессиональной служебной деятельности которых, в том числе в дистанционной (удаленной) форме работы, необходимо для обеспечения функционирования этих органов (предприятий, организаций) в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 (включительно).

3. Выплату денежного содержания (заработной платы) в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 (включительно) осуществлять с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Требования, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего указа, не распространяются на работников учреждений здравоохранения.

Департаменту здравоохранения Ивановской области определить график работы областных государственных учреждений здравоохранения в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 (включительно) с целью бесперебойного обеспечения населения медицинской помощью в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Рекомендовать учредителям (руководителям) учреждений здравоохранения иных форм собственности определить график работы учреждения здравоохранения в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 (включительно) исходя из прогноза потребности в предоставлении медицинских услуг.

5. Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области, Департаменту управления имуществом Ивановской области, Департаменту внутренней политики Ивановской области в срок до 29.10.2021 представить предложения о предоставлении мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года.

6. В период с 29.10.2021 по 07.11.2021:

6.1. Осуществлять допуск в торгово-развлекательные центры (комплексы), торговые центры (комплексы) и иные объекты, имеющие на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, в помещения ярмарок (рынков), а также в музеи и выставочные центры, государственные театры и филармонию Ивановской области, кинотеатры (кинозалы):

6.1.1. Лиц в возрасте 18 лет и старше при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов либо QR-кода, подтверждающего:

прохождение полного курса вакцинации или начало курса вакцинации (получение первого компонента вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.05.2021;

наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты посещения указанных объектов, или тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 в день посещения указанных объектов (в случае наличия медицинских противопоказаний к прохождению вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2).

6.1.2. Лиц, не достигших возраста 18 лет, в сопровождении родителей (законных представителей).

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 6.1.1, не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.

6.2. Запретить:

6.2.1. Проведение спортивных мероприятий, за исключением матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов без присутствия зрителей.

6.2.2. Проведение конгрессных мероприятий.

6.2.3. Обслуживание организованных групп покупателей, прибывших из других субъектов Российской Федерации (включая участников автобусных шоп-туров), в торгово-развлекательных центрах (комплексах), торговых центрах (комплексах) и иных объектах, имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, в помещениях ярмарок (рынков).

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Ивановской области при наличии потребности организовать в муниципальных дошкольных образовательных организациях дежурные группы для детей, родителям которых необходимо осуществлять трудовую (служебную) деятельность в период с 30.10.2021 по 07.11.2021.

8. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима

повышенной готовности" следующие изменения:

8.1. В пункте 11:

приостановить в период с 29.10.2021 по 07.11.2021 (включительно) действие подпунктов "в" и "г" подпункта 11.1;

в подпункте 11.5 цифру "16" заменить цифрой "18".

8.2. Пункт 20 дополнить подпунктами 20.3 и 20.4 следующего содержания:

"20.3. Приостановить функционирование для посетителей детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов.

20.4. Исключить нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на территориях и в помещениях кинотеатров (кинозалов) без сопровождения родителей (законных представителей).".

8.3. В пункте 39 слова "дополнительного оплачиваемого дня отдыха" заменить словами "двух дополнительных оплачиваемых дней отдыха".

9. Управлению Роспотребнадзора по Ивановской области, Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области, Управлению Росгвардии по Ивановской области при участии органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также требований настоящего указа, указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" и постановления Правительства Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п "Об утверждении регламентов по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







