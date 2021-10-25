Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе под Рязанью

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина, обоим подозреваемым по делу о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря. При этом суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Егоршина и Нистраткина меры пресечения не связанной с заключением под стражу.

Егоршин является учредителем, а Нистраткин генеральным директором ООО "Разряд", в пороховом цеху которого в Рязанской области 22 октября произошел взрыв и пожар, унесший жизни 17 рабочих.