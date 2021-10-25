В Москве вступили в силу ограничения для пенсионеров и требования об удаленке

В Москве с понедельника вступают в силу новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Ранее соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, с 25 октября и до 25 февраля непривившиеся и не переболевшие COVID-19 пенсионеры, а также граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. При этом разрешены прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе. Работающие граждане вправе оформить больничный.

В этот же период работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов своих работников, включая всех сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболеваниями. Исключение может быть сделано в том случае, если присутствие конкретного человека на рабочем месте является критически важным для организации.

Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на сотрудников медицинских организаций и ряда предприятий стратегических отраслей.

Напомним, что с 28 октября по 7 ноября в Москве устанавливаются нерабочие дни. В этот период торговые центры, магазины, кинотеатры, организации сферы услуг, общественного питания, спорта приостановят работу. Исключением станет продажа лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости. Рестораны и кафе могут работать на вынос. Театры и музеи будут открыты, но посетить их можно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

В детских садах и школах объявляются каникулы. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия в дистанционном режиме.

Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.