Четыре землетрясения зафиксированы недалеко от Байкала

В Байкальской рифтовой зоне на территории России и Монголии на выходных зафиксированы четыре подземных толчка. Об этом сообщает "Интерфакс" ссылаясь на данные Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

23 октября в 16:00 по московскому времени землетрясение магнитудой 3,2 произошло в районе озера Хубсугул в Монголии. Больше часа спустя отмечены толчки магнитудой 4,2 в горной системе Восточный Саян на границе Монголии и России, в 150 километрах западнее Хубсугула. Толчки ощущались в тувинском поселке Кунгуртуг.

На следующий день в 13:51 по московскому времени землетрясение магнитудой 3 произошло в Восточном Саяне в Окинском районе Бурятии. Эпицентр находился в 17 километрах от поселка Орлик. А через 13 минут последовало землетрясение магнитудой 3,5 в горах севернее Байкала на территории Муйского района республики. Эпицентр находился в 60 километрах восточнее Северомуйского железнодорожного тоннеля.