Глава Приамурья объяснил необходимость введения QR-кодов

Губернатор Амурской области Василий Орлов обосновал введение антиковидных новых ограничений, в том числе, систему QR-кодов. Он сообщил на своей странице в Instagram, что в регионе наблюдается рост заболеваемости. В больницах находится свыше 1800 пациентов, почти половина из них в тяжелом состоянии или средней степени тяжести. Хотя развернуто уже восемь инфекционных госпиталей, свободными остались только девять процентов коек.

Система QR-кодов была введена для заведений общепита Благовещенска с 18 октября. Вскоре она распространится также на Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зею, Тынду, Шимановск и Райчихинск.

С 1 ноября лишь при наличии QR-кодов будет возможно посещение крупных торговых центров.

"Сейчас сложная ситуация, и вернуться к привычной жизни возможно лишь совместными усилиями. Я понимаю, что введенные ограничения кажутся жесткими, но это необходимый шаг. Если ситуация не стабилизируется есть риск ужесточения всех мер и продления нерабочих дней. Прошу вас соблюдать все меры профилактики - маски, антисептики. По возможности ограничивайте свои контакты с людьми. Если вы еще не вакцинировались, то не тяните время", - заявил Василий Орлов.