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25.10.2021 07:34
Рубрика: Власть

В Якутии ввели QR-коды для посещения физкультурно-спортивных объектов

Текст: Александр Филимоненко

В Якутии при посещении спортивных объектов начали требовать QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание, сообщила пресс-служба правительства республики.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"С 25 октября при посещении фитнес-клубов и тренажерных залов, бассейнов, спортивных залов, крытых манежей, лыжных баз, крытых ледовых катков, спортивно-досуговых организаций допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, подтверждаемых QR-кодом, и документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении.

Требование относится и к центрам тестирования комплекса "Готов к труду и обороне".

Напомним, что с 20 октября по QR-кодам в Якутии можно попасть в театры, концертные и выставочные залы, музеи, библиотеки, дома культуры и другие культурно-досуговых учреждения, творческие студии. Дети могут посещать общественные заведения только в сопровождении родителя или законного представителя, имеющего сертификат с QR-кодом.

С 1 ноября систему QR-кодов в Якутии введут для заведений общепита.

Кстати

В республике объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

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