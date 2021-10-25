В нерабочую неделю в детсадах Приамурья откроют "дежурные группы"

В Амурской области во время продолжительных выходных детские сады будут работать в режиме "дежурных групп". Принимать туда станут не всех детей, а только тех, у кого родители работают даже с 30 октября по 7 ноября.

"При поступлении каждого ребенка родители указывают место своей работы, и, если это полиция, МЧС, аптеки, больницы и другие места, кто не выходит на каникулы, то ребенка примут. В противном случае родителям предлагается провести выходные со своими детьми. Конечно, бывают различные жизненные обстоятельства, в этом случае вопрос предоставления мест в дежурных группах необходимо решать в индивидуальном порядке с администрацией детских садов", - пояснила зампред регионального правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Школам, которые учатся по четвертям, рекомендовано перенести каникулы на объявленную по всей стране нерабочей неделю.

Организации допобразования во время локдауна работать не будут, но они могут организовать при возможности дополнительные занятия.

"Необходимо понимать, что грядущие долгие выходные - это вынужденная мера, на которую пошло руководство нашей страны, исходя из обостренной эпидемиологической ситуации. Главная задача - сохранить наше с вами здоровье, а также здоровье и даже жизни наших родных и близких. Поэтому не стоит пренебрегать теми рекомендациями, которые дают специалисты Роспотребнадзора: о необходимости вакцинации, ношения средств индивидуальной защиты, избегании мест скопления людей и другие. Это очень важно, иначе инфекцию не победить, а ведь мы все хотим вернуться к прежней жизни", - подчеркнула Светлана Яковлева.