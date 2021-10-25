Нефтяники Оренбуржья создают инновационные экосистемы в секторе бурения

Такие данные прозвучали на производственном совещании по итогам третьего квартала. Отмечалось, что сокращение бюджетной стоимости бурения одной скважины напрямую сказывается на росте объемов добычи.
- Инновации в секторе бурения условно можно разделить на технико-технологические и управленческие, организационные. Будучи тесно взаимосвязанными, они создают самостоятельный, цельный экономический уклад внутри предприятия, - прокомментировал работу службы бурения гендиректор НКНП Степан Асаулов. - Под влияние этой микроэкосистемы попадают контрагенты и подрядчики, а это сотни людей. И они выражают свою благодарность за возможность учиться работать в системе управления целями, открыто анализировать процессы, корректировать ошибки.
Компания выплачивает вознаграждения всем участникам процесса в случае достижения цели - при условии соблюдения правил безопасности и охраны труда, а также требований экологической безопасности.
В свою очередь, сокращение сроков бурения снижает период возможного негативного воздействия на окружающую среду: все процессы направлены на его минимизацию. Так, на кустовых площадках отсутствуют амбары для складирования отходов бурения, которые вывозятся специализированным лицензированным подрядчиком. Использование буровых растворов последнего поколения позволяет регенерировать раствор и использовать его повторно, снижая объем транспортировки. Кроме того, инновационная формула растворов помогает избежать обвалов и поглощений внутри ствола скважины. А практика цементирования до устья скважины обеспечивает надежную герметизацию ствола.
О том, насколько важна качественная работа по герметизации, в компании знают в том числе и из опыта программы приведения в безопасное техническое и экологическое состояние исторических скважин в Бузулукском бору. С 2017-го по 2020 год старым скважинам был обеспечен "цемент до устья" для надежной ликвидации и консервации.
Список внедренных инноваций с каждым годом растет.
- Среди моих коллег по профессии принято "быть на связи". Мы отслеживаем тенденции в России и на мировом рынке. Однако нельзя просто следовать моде, - подчеркнул заместитель генерального директора НКНП по бурению Юлий Сидоров. - Высокие технологии мы рассматриваем как высокие риски, но в то же время их правильная оценка и внедрение дают возможность получить высокую прибыль. Интеллект команды позволяет адаптировать технологии к нашим горно-геологическим условиям и сконцентрировать внимание на решении задач с достижимым и контролируемым результатом.
Как уже писала "РГ", в апреле текущего года по инициативе службы заместителя генерального директора по бурению состоялся буровой дискуссионный форум, участие в котором приняли представители 27 российских и международных компаний. Предметом обсуждения стали новые "зеленые" технологии для строительства скважин на Воронцовском и Могутовском месторождениях. Кроме того, служба бурения регулярно проводит расширенные совещания, на которые приглашаются представители всех служб и сервисов подрядных организаций.