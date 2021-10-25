Нефтяники Оренбуржья создают инновационные экосистемы в секторе бурения

Благодаря внедрению инноваций в сферу бурения нефтяная компания "Новый поток" сократила срок строительства скважины на 26 суток, доведя среднее время бурения одной скважины до 32 суток. Это позволило пройти за восемь месяцев текущего года на 13 тысяч метров больше, чем за аналогичный период 2020-го. За счет сэкономленных средств удалось построить 4 дополнительных скважины.

Такие данные прозвучали на производственном совещании по итогам третьего квартала. Отмечалось, что сокращение бюджетной стоимости бурения одной скважины напрямую сказывается на росте объемов добычи.

- Инновации в секторе бурения условно можно разделить на технико-технологические и управленческие, организационные. Будучи тесно взаимосвязанными, они создают самостоятельный, цельный экономический уклад внутри предприятия, - прокомментировал работу службы бурения гендиректор НКНП Степан Асаулов. - Под влияние этой микроэкосистемы попадают контрагенты и подрядчики, а это сотни людей. И они выражают свою благодарность за возможность учиться работать в системе управления целями, открыто анализировать процессы, корректировать ошибки.

Компания выплачивает вознаграждения всем участникам процесса в случае достижения цели - при условии соблюдения правил безопасности и охраны труда, а также требований экологической безопасности.

В свою очередь, сокращение сроков бурения снижает период возможного негативного воздействия на окружающую среду: все процессы направлены на его минимизацию. Так, на кустовых площадках отсутствуют амбары для складирования отходов бурения, которые вывозятся специализированным лицензированным подрядчиком. Использование буровых растворов последнего поколения позволяет регенерировать раствор и использовать его повторно, снижая объем транспортировки. Кроме того, инновационная формула растворов помогает избежать обвалов и поглощений внутри ствола скважины. А практика цементирования до устья скважины обеспечивает надежную герметизацию ствола.

О том, насколько важна качественная работа по герметизации, в компании знают в том числе и из опыта программы приведения в безопасное техническое и экологическое состояние исторических скважин в Бузулукском бору. С 2017-го по 2020 год старым скважинам был обеспечен "цемент до устья" для надежной ликвидации и консервации.

Список внедренных инноваций с каждым годом растет.

- Среди моих коллег по профессии принято "быть на связи". Мы отслеживаем тенденции в России и на мировом рынке. Однако нельзя просто следовать моде, - подчеркнул заместитель генерального директора НКНП по бурению Юлий Сидоров. - Высокие технологии мы рассматриваем как высокие риски, но в то же время их правильная оценка и внедрение дают возможность получить высокую прибыль. Интеллект команды позволяет адаптировать технологии к нашим горно-геологическим условиям и сконцентрировать внимание на решении задач с достижимым и контролируемым результатом.

Как уже писала "РГ", в апреле текущего года по инициативе службы заместителя генерального директора по бурению состоялся буровой дискуссионный форум, участие в котором приняли представители 27 российских и международных компаний. Предметом обсуждения стали новые "зеленые" технологии для строительства скважин на Воронцовском и Могутовском месторождениях. Кроме того, служба бурения регулярно проводит расширенные совещания, на которые приглашаются представители всех служб и сервисов подрядных организаций.