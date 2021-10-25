"РГ" помогла уфимке вернуть в ее квартиру электричество

Почти пять месяцев пришлось прожить без света 71-летней Татьяне Ласточкиной из Уфы. В ее доме он был отключен 29 мая. Враз испортились продукты в холодильнике, погас экран телевизора, который отвлекал ее от грустных мыслей - недавно пенсионерка проводила в последний путь любимую сестру. Летом, когда светало рано, а темнело поздно, с отсутствием электричества еще можно было смириться, но с наступлением осени стало совсем тяжко.

Причину отключения энергосбытовая компания ЭСКБ указала в письме, высланном пенсионерке, - задолженность за потребленный ресурс. Как же она, добросовестно оплачивающая ЖКУ, угодила в должники? В платежках, которые приходили на ее двухкомнатную квартиру, в графе "дата замены прибора учета" долгое время был указан 2029 год. В ноябре 2019 года он неожиданно сменился на январь 2020-го. Жильцам предписали заменить счетчики. Татьяна Ивановна не согласилась и начала добиваться исполнения постановления N 554 по замене прибора учета, установленного на лестничной клетке, за счет ресурсоснабжающей компании. Но это сделали летом, когда учитывать было уже нечего.

Старый счетчик по-прежнему работал, и Ласточкина платила по его показаниям, а энергосбытовая компания начисляла плату сначала по среднемесячному потреблению, а потом по нормативу, но почему-то на трех человек, двое из которых - родители Татьяны - давно скончались. Когда пенсионерка предоставила справку, что живет одна, норматив снизили.

Эта разница между начислением ЭСКБ и фактической оплатой и образовала сумму задолженности, которую требовали погасить. Долг сначала составлял 6685 рублей, затем к нему прибавили плату за июнь, хотя свет вырубили 29 мая. В конце концов в результате долгих споров Татьяне Ласточкиной сделали перерасчет, "скостив" 4800 рублей. Затем она доплатила еще, но "хвост" в 1200 рублей все же остался. К тому же за возобновление подачи энергии требовалось заплатить еще три тысячи рублей.

Куда только не обращалась пенсионерка за помощью, но ниоткуда ее так и не дождалась. Маховик завертелся только после того, как в "РГ" - Неделе шестого октября был опубликован материал "Не на ту напали" и редакция разослала запросы в разные инстанции, в том числе в прокуратуру.

Зампрокурора Калининского района Альберт Бикмеев, разобравшись в ситуации, объявил руководству ресурсоснабжающей организации предостережение по статье 215.1 Уголовного кодекса РФ (прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения).

Свет ресурсники включили только после того, как им пригрозили уголовным преследованием

- Задолженность несоизмерима с опасными последствиями, которые могут наступить в результате действий ЭСКБ, - объяснил Альберт Бикмеев. - Они оставили человека без света. А сейчас, осенью, это может нанести вред здоровью. Татьяна Ивановна говорила мне, что в темноте даже не видит, какие принимает лекарства.

Подачу электричества ресурсники возобновили только после того, как им пригрозили уголовным преследованием.

- Когда мне позвонил Альберт Бикмеев и спросил, возобновили ли мне подачу электричества, я даже растерялась. Он говорит: "Включите свет". Я побежала к выключателю. И свет загорелся! Это такая радость, что словами не передать, - не могла сдержать эмоций Татьяна Ласточкина, позвонив в "РГ". - Я уже не верила, что могу добиться справедливости.