"РГ" помогла уфимке вернуть в ее квартиру электричество

Причину отключения энергосбытовая компания ЭСКБ указала в письме, высланном пенсионерке, - задолженность за потребленный ресурс. Как же она, добросовестно оплачивающая ЖКУ, угодила в должники? В платежках, которые приходили на ее двухкомнатную квартиру, в графе "дата замены прибора учета" долгое время был указан 2029 год. В ноябре 2019 года он неожиданно сменился на январь 2020-го. Жильцам предписали заменить счетчики. Татьяна Ивановна не согласилась и начала добиваться исполнения постановления N 554 по замене прибора учета, установленного на лестничной клетке, за счет ресурсоснабжающей компании. Но это сделали летом, когда учитывать было уже нечего.
Старый счетчик по-прежнему работал, и Ласточкина платила по его показаниям, а энергосбытовая компания начисляла плату сначала по среднемесячному потреблению, а потом по нормативу, но почему-то на трех человек, двое из которых - родители Татьяны - давно скончались. Когда пенсионерка предоставила справку, что живет одна, норматив снизили.
Эта разница между начислением ЭСКБ и фактической оплатой и образовала сумму задолженности, которую требовали погасить. Долг сначала составлял 6685 рублей, затем к нему прибавили плату за июнь, хотя свет вырубили 29 мая. В конце концов в результате долгих споров Татьяне Ласточкиной сделали перерасчет, "скостив" 4800 рублей. Затем она доплатила еще, но "хвост" в 1200 рублей все же остался. К тому же за возобновление подачи энергии требовалось заплатить еще три тысячи рублей.
Куда только не обращалась пенсионерка за помощью, но ниоткуда ее так и не дождалась. Маховик завертелся только после того, как в "РГ" - Неделе шестого октября был опубликован материал "Не на ту напали" и редакция разослала запросы в разные инстанции, в том числе в прокуратуру.
Зампрокурора Калининского района Альберт Бикмеев, разобравшись в ситуации, объявил руководству ресурсоснабжающей организации предостережение по статье 215.1 Уголовного кодекса РФ (прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения).
- Задолженность несоизмерима с опасными последствиями, которые могут наступить в результате действий ЭСКБ, - объяснил Альберт Бикмеев. - Они оставили человека без света. А сейчас, осенью, это может нанести вред здоровью. Татьяна Ивановна говорила мне, что в темноте даже не видит, какие принимает лекарства.
Подачу электричества ресурсники возобновили только после того, как им пригрозили уголовным преследованием.
- Когда мне позвонил Альберт Бикмеев и спросил, возобновили ли мне подачу электричества, я даже растерялась. Он говорит: "Включите свет". Я побежала к выключателю. И свет загорелся! Это такая радость, что словами не передать, - не могла сдержать эмоций Татьяна Ласточкина, позвонив в "РГ". - Я уже не верила, что могу добиться справедливости.