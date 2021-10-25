Школы и вузы Удмуртии после каникул уйдут на дистанционное обучение

Все школы Удмуртии перейдут на дистанционный режим работы. Это произойдет после каникул, которые объявлены в регионе с 30 октября по 7 ноября, пояснила журналистам министр образования и науки региона Светлана Болотникова. По ее словам, с 8 ноября уроки будут проводиться только в онлайн режиме.

На "дистанционку" уйдут вузы, техникумы, училища и учреждения дополнительного образования. А вот детские сады начнут работать в обычном формате. Так же как школы-интернаты для детей с особенностями здоровья и кадетский корпус. Сегодня в республике на карантин из-за СOVID-19 закрыты 1 детсад и 457 классов в школах и техникумах.

На утро 25 октября в Удмуртии зарегистрирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом - 401 случай заражения, сообщил региональный оперштаб. Среди инфицированных 53 ребенка и 92 пенсионера.

С 30 октября в Удмуртии на самоизоляцию должны уйти все, кому больше 60 лет. Остальным для посещения торговых центров и общественных мест понадобятся QR - коды.