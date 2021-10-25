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25.10.2021 13:35
Рубрика: Власть

В Башкирии ввели новые ограничения для непривитых жителей

Текст: Гульназ Данилова

С 25 октября вступили в силу новые ограничения для невакцинированных жителей Башкирии.

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Так, посещать розничные рынки, за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных, разрешено только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. При себе полагается иметь паспорт или удостоверение личности.

С 27 октября результаты ПЦР-тестов принимаются только в лечебных учреждениях при госпитализации пациентов.

При этом продолжают действовать введенные ранее ограничения.

Как отметил на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров, меры приняты непопулярные, но они имеют эффект.

- Темпы вакцинации растут: от 10 тысяч в выходные дни и до 20-30 тысяч в будни, - сказал он.

Фото: Гульназ Данилова/РГ
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По информации минздрава республики, первым компонентом привито 63 процента взрослого населения, подлежащего вакцинации, полностью привито более 1,3 миллиона жителей, или 52 процента от числа тех, кто должен получить прививку.

Руководитель региона поручил своему контрольному управлению совместно с профильными министерствами и ведомствами усилить проверки соблюдения ограничительных мер.

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