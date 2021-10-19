Указ главы Республики Башкортостан от 19 октября 2021 года № УГ-601 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавнрусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 6 (обязать граждан):

а) подпункт 1 (использовать средства индивидуальной защиты (маски) вне места своего проживания (пребывания), в том числе в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах) дополнить словами: ", при этом иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина";

б) подпункт 3 (исполнять правила поведения организаций (ИП, самозанятых) в части требований, касающихся правил поведения граждан при обращении в организации (к ИП, к самозанятым) в целях приобретения товаров, работ, услуг, в том числе в части возможности получения услуг (товаров, работ) при предъявлении ими сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) либо до 27 октября 2021 года - справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР в случаях, установленных приложением № 2 к настоящему Указу) дополнить словами: ", при этом иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина";

2) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

"12. Установить, что в соответствии со сроками и сферами деятельности, определенными приложением № 2 к настоящему Указу, организации (ИП, самозанятые) предоставляют услуги (товары, работы) только гражданам (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, при предъявлении ими уполномоченному организацией (ИП, самозанятым) лицу одного из следующих документов, предусмотренных указанным приложением:";

3) абзацы четвертый-шестой подпункта 3 пункта 17 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора осуществляется работа) исключить;

4) абзац второй пункта 30 (Министерству здравоохранения Республики Башкортостан) исключить;

5) пункт 32 (Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан) изложить в следующей редакции:

"3 2. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:

- совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан (по согласованию), Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (по согласованию), Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан (по согласованию) возобновить работу Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции (из числа одиноко проживающих граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья);

- организовать на безвозмездной основе предоставление гражданам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, социальных услуг в соответствии с Временным порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан поставщикам социальных услуг на финансовое обеспечение затрат по организации работ по профилактике угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 мая 2020 года № 301;

- определить режим (особенности) работы центров занятости населения Республики Башкортостан с гражданами и работодателями, а также перечень государственных услуг (функций) в области содействия занятости населения, которые могут предоставляться в центрах занятости населения Республики Башкортостан, а также особенности их оказания, включая дистанционный характер.";

6) в приложении № 2:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Сферы деятельности, в которых услуги (товары, работы) предоставляются гражданам (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, при предъявлении ими уполномоченному организацией (ИП, самозанятыми) лицу сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019 ибо справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо до 27 октября 2021 года - справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, и сроки введения данного требования";

б) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:





"4. С 25 октября 2021 года:

деятельность розничных рынков, за исключением сельскохозяйственных рынков, сельскохозяйственных кооперативных рынков, специализированных продовольственных рынков (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019).





5. С 1 декабря 2021 года:

деятельность профилакториев, пансионатов, домов отдыха (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019);

деятельность санаторно-курортных организаций (санаториев) (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







