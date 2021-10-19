Глава Башкирии вновь ужесточил антиковидные требования

Новости

Витория: "Спартак" может обыграть "Лестер" 19:34
Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски 19:33
NBC: В доме Дерипаски в Вашингтоне прошел обыск 19:24
Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса 19:07
Названы 100 лучших телесериалов XXI века 19:05
В американском доме Олега Дерипаски идет обыск 18:59
Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи 18:58
Чижов: Россия не имеет отношения к энергетическому кризису в ЕС 18:55
В Петербурге запись на вакцинацию возросла в три раза 18:21
Сенатор: Оппоненты России хотят активнее использовать IT-компании 18:09
В КЧР обезвредили ячейку международной террористической организации 18:05
Путин обсудил с Васильевым планы "Единой России" 18:03
В ПФР рассказали, как получить ежемесячную выплату из маткапитала 17:54
Роспотребнадзор ввел в Севастополе обязательную вакцинацию 17:50
Одну из башен "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара 17:49
В НАО ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 17:48
Минюст улучшит систему блокирования экстремистских материалов в сети 17:44
Песков: Антиковидные ограничения не влияют на график Путина 17:43
Как новая методика Росстата по оценке доходов скажется на россиянах 17:40
Беларусь рассчитывает выпустить собственную вакцину в 2023 году 17:38
В Коми непривитых граждан старше 65 лет отправили на самоизоляцию 17:34
Минцифры проверит знания чиновников о кибербезопасности 17:17
Попова: QR-коды зачастую применяют неправильно 17:15
Хуснуллин: Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах РФ 17:11
Путин объяснил, почему морские порты РФ проигрывают конкуренцию 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 19:29
Рубрика: Власть

Глава Башкирии вновь ужесточил антиковидные требования

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес 19 октября глава Башкирии Радий Хабиров.

В Башкирии пассажирку автобуса задержали за нарушение антиковидных мер

В новой редакции указа говорится, что с 25 октября 2021 года антиковидные требования распространятся и на посетителей розничных рынков (за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков). В документе уточняется, что с этой даты все жители и гости региона старше 18 лет обязаны перед входом на розничные рынки предъявить сертификат о вакцинации против COVID-2019 либо справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

Кроме того, с 1 декабря 2021 года те же требования будут действовать при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.

Напомним, что сегодня в Башкирии антиковидные ограничения действуют в музеях, театрах, кинотеатрах, торговых центрах, междугородних автобусах, пригородных поездах, а также в фитнес-клубах, бассейнах, спа-салонах, ресторанах. Как уточнили в пресс-службе главы РБ, теперь кроме соответствующих сертификатов или справок, жители должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность. Ранее в Башкирии ввели режим обязательной изоляции для граждан старшей 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые не прошли вакцинацию.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией. Главное
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям