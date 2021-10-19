Глава Башкирии вновь ужесточил антиковидные требования

Очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес 19 октября глава Башкирии Радий Хабиров.

В новой редакции указа говорится, что с 25 октября 2021 года антиковидные требования распространятся и на посетителей розничных рынков (за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков). В документе уточняется, что с этой даты все жители и гости региона старше 18 лет обязаны перед входом на розничные рынки предъявить сертификат о вакцинации против COVID-2019 либо справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

Кроме того, с 1 декабря 2021 года те же требования будут действовать при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.

Напомним, что сегодня в Башкирии антиковидные ограничения действуют в музеях, театрах, кинотеатрах, торговых центрах, междугородних автобусах, пригородных поездах, а также в фитнес-клубах, бассейнах, спа-салонах, ресторанах. Как уточнили в пресс-службе главы РБ, теперь кроме соответствующих сертификатов или справок, жители должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность. Ранее в Башкирии ввели режим обязательной изоляции для граждан старшей 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые не прошли вакцинацию.