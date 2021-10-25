Дом сибирской отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара

Старый дом отшельницы Агафьи Лыковой, расположенный в заповеднике "Хакасский" и пострадавший нынешней осенью от огня, восстановлен. Об этом рассказал на своей странице в Facebook директор охраняемой территории Виктор Непомнящий.

Напомним, в начале сентября сотрудники МЧС сообщили о возгорании в сарае на заимке Лыковой. Пожар удалось потушить, никто не пострадал, но здание было повреждено огнем.

По словам Непомнящего, сейчас у Агафьи Лыковой все хорошо, однако впереди - сложная долгая зима. "Все помощники и волонтеры с заимки выехали, Митрополия Русской Православной Старообрядческой Церкви готовит нового помощника, из числа старых знакомых Агафьи Карповны", - написал директор заповедника.

Виктор Непомнящий добавил, что отшельнице удалось пообщаться с врачом, и он положительно охарактеризовал состояние ее здоровье.

Справка "РГ"

Агафья Карповна Лыкова 1944 года рождения - сибирская отшельница из семьи старообрядцев, живущая на заимке в лесном массиве Западного Саяна на территории Республики Хакасия.