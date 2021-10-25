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25.10.2021 19:01
Рубрика: Власть

Путин включил Серышева в состав Совета безопасности РФ

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев введен в состав Совета безопасности России. Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин.

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Серышев был назначен на пост полпреда президента 12 октября.

Согласно законодательству РФ, все полпреды президента в регионах входят в состав Совбез.

Справка "РГ"

Анатолий Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области. В 1988 году он окончил Иркутский институт народного хозяйства, а в 1990-м - Высшие курсы КГБ СССР. В 1988-2016 годах работал в органах госбезопасности. С 2011 по 2016 год руководил управлением ФСБ РФ по Карелии. В 2016-2018 годах был заместителем главы Федеральной таможенной службы. В июне 2018 года назначен помощником президента РФ, отвечал за согласование кадровых назначений руководителей всех силовых структур, кроме Минобороны. Также в его ведении находились награждения и присвоение званий.

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