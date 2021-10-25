Селекционеры России и Турции будут вместе выращивать пшеницу с необычными свойствами

Чтобы осуществить амбициозный проект, омичи выиграли грант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 90 миллионов рублей. Треть средств в университет уже поступила. В ближайшее время начнет прибывать новейшая аппаратура, необходимая для оснащения лаборатории.
Одна из задач - создать в агроуниверситете международный селекционно-генетический центр, который даст импульс для вывода на рынок новых обогащенных сортов злаков. При этом культуры должны потреблять минимум влаги и быть многолетними: один раз посадил - семь лет собирай урожай. По словам ученых, наука уже активно движется в этом направлении.
- Проект очень интересный и значимый, поскольку поможет решить проблему, с которой сталкиваются многие страны, в том числе и Россия, - ухудшение здоровья населения, - пояснил "РГ" Хамит Коксель. - Этого можно избежать с помощью новых функциональных свойств хлеба, который входит в ежедневный рацион большинства землян, а в слаборазвитых странах его доля в питании доходит до 40 процентов.
За три года ученым предстоит выполнить огромный объем работ. В частности, оценить качество выращиваемой пшеницы в Уральском и Западно-Сибирском регионах. Собрать образцы, проанализировать их пищевую ценность. Создать коллекции генотипов с улучшенными свойствами. Подготовить технологические рекомендации для производителей продукта нового типа. Специалисты полагают, что аграриям это будет интересно.
- Сорта, которые уже включены в госреестр, помимо прочего, надежно защищены генами устойчивости против целого ряда болезней, - утверждает омский руководитель проекта профессор ОмГАУ Владимир Шаманин. - Поэтому производственникам уже не придется тратить огромные деньги, чтобы с ними бороться.
По словам ученых, будущее принадлежит многолетним злакам, способным противостоять засухе, улучшающим плодородие земель, содержащим весь комплекс веществ, необходимых для здоровья людей. Омские ученые успешно экспериментируют с пыреем, скрещивая его с продуктивными зерновыми и окрашивают зерна в голубой, черный и фиолетовый цвет. Природные красители флавоноиды придают злакам не только удивительные цвета, но и антиоксидантные свойства, то есть способны защитить человека от разрушительного влияния на клетки свободных радикалов кислорода, которые служат первопричиной многих недугов, в том числе и онкологических.
- Пырей сизый хорош еще и тем, что потребляет мало воды. Селекционная работа с ним будет способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства даже в условиях засухи и поможет в перспективе сохранить водные ресурсы планеты, которые она все более утрачивает, - дополняет Хамит Коксель.
По условиям конкурса турецкий профессор будет работать в Омске не менее трех месяцев в году. Он уже провел лекции для студентов агрофака, готовит аспирантов, которые на днях отправятся на стажировку в Университет Истеньи (Турция). Ученые считают своим долгом воспитывать новое поколение селекционеров, которое подхватит эстафету и будет развивать перспективное научное направление.
Качественный интернет позволяет профессору факультета питания и диететики при необходимости проводить занятия из родной альма-матер. В конце октября Хамит Коксель и Владимир Шаманин представят свои новые разработки в Вене на международном симпозиуме по качеству зерновых.
- В тандеме с омскими учеными мы работаем давно. В вузе создана крепкая команда профессионалов. Климат в Сибири суровый, но отношения теплые, - признается Коксель. - На мое решение приехать в Сибирь повлиял и тот факт, что многие фермеры-растениеводы уже используют в производстве сорта зерновых, созданных генетиками и селекционерами ОмГАУ. Наш проект рассчитан на три года. Но, думаю, и после мы продолжим тесное сотрудничество по созданию новых сортов пшеницы с высоким качеством.
Сегодня Россия лидирует среди экспортеров пшеницы в мире. Наша страна производит около 80 миллионов тонн ежегодно, и почти половину отправляет на экспорт. Ученый признается, что ему нравится работать с российским зерном, которое дает муку хорошего качества. В России создан серьезный институт селекционеров - генетиков. Так что деятельность в международном тандеме всем пойдет на пользу.
- Сейчас на планете остро стоят проблемы неправильного питания, как недоедания, так и ожирения. Обогащенное зерно позволяет бороться с лишним весом, диабетом, улучшает функцию сердца, - дополняет Владимир Шаманин. - Конечно, необходимое количество цинка, железа и витаминов может содержаться и в таблетке. Однако организм человека усваивает их менее чем на 10 процентов. А полезные вещества из натуральных источников усваиваются гораздо лучше. К тому же люди с низким уровнем достатка имеют доступ к препаратам и биодобавкам далеко не всегда. А хлеб на столе у всех нас - каждый день.