Селекционеры России и Турции будут вместе выращивать пшеницу с необычными свойствами

В Омский аграрный университет приехал известный ученый-селекционер Хамит Коксель. Турецкий профессор назначен руководителем мегапроекта по созданию в вузе лаборатории мирового уровня. Таким образом, дан старт совместному исследованию, главная цель которого - вывод на рынок обогащенных витаминами и минералами злаков, защищающих иммунную систему человека.

Чтобы осуществить амбициозный проект, омичи выиграли грант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 90 миллионов рублей. Треть средств в университет уже поступила. В ближайшее время начнет прибывать новейшая аппаратура, необходимая для оснащения лаборатории.

Одна из задач - создать в агроуниверситете международный селекционно-генетический центр, который даст импульс для вывода на рынок новых обогащенных сортов злаков. При этом культуры должны потреблять минимум влаги и быть многолетними: один раз посадил - семь лет собирай урожай. По словам ученых, наука уже активно движется в этом направлении.

- Проект очень интересный и значимый, поскольку поможет решить проблему, с которой сталкиваются многие страны, в том числе и Россия, - ухудшение здоровья населения, - пояснил "РГ" Хамит Коксель. - Этого можно избежать с помощью новых функциональных свойств хлеба, который входит в ежедневный рацион большинства землян, а в слаборазвитых странах его доля в питании доходит до 40 процентов.

За три года ученым предстоит выполнить огромный объем работ. В частности, оценить качество выращиваемой пшеницы в Уральском и Западно-Сибирском регионах. Собрать образцы, проанализировать их пищевую ценность. Создать коллекции генотипов с улучшенными свойствами. Подготовить технологические рекомендации для производителей продукта нового типа. Специалисты полагают, что аграриям это будет интересно.

- Сорта, которые уже включены в госреестр, помимо прочего, надежно защищены генами устойчивости против целого ряда болезней, - утверждает омский руководитель проекта профессор ОмГАУ Владимир Шаманин. - Поэтому производственникам уже не придется тратить огромные деньги, чтобы с ними бороться.

Ученым предстоит оценить качество выращиваемой пшеницы, собрать образцы, создать коллекции генотипов

По словам ученых, будущее принадлежит многолетним злакам, способным противостоять засухе, улучшающим плодородие земель, содержащим весь комплекс веществ, необходимых для здоровья людей. Омские ученые успешно экспериментируют с пыреем, скрещивая его с продуктивными зерновыми и окрашивают зерна в голубой, черный и фиолетовый цвет. Природные красители флавоноиды придают злакам не только удивительные цвета, но и антиоксидантные свойства, то есть способны защитить человека от разрушительного влияния на клетки свободных радикалов кислорода, которые служат первопричиной многих недугов, в том числе и онкологических.

- Пырей сизый хорош еще и тем, что потребляет мало воды. Селекционная работа с ним будет способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства даже в условиях засухи и поможет в перспективе сохранить водные ресурсы планеты, которые она все более утрачивает, - дополняет Хамит Коксель.

По условиям конкурса турецкий профессор будет работать в Омске не менее трех месяцев в году. Он уже провел лекции для студентов агрофака, готовит аспирантов, которые на днях отправятся на стажировку в Университет Истеньи (Турция). Ученые считают своим долгом воспитывать новое поколение селекционеров, которое подхватит эстафету и будет развивать перспективное научное направление.

Качественный интернет позволяет профессору факультета питания и диететики при необходимости проводить занятия из родной альма-матер. В конце октября Хамит Коксель и Владимир Шаманин представят свои новые разработки в Вене на международном симпозиуме по качеству зерновых.

- В тандеме с омскими учеными мы работаем давно. В вузе создана крепкая команда профессионалов. Климат в Сибири суровый, но отношения теплые, - признается Коксель. - На мое решение приехать в Сибирь повлиял и тот факт, что многие фермеры-растениеводы уже используют в производстве сорта зерновых, созданных генетиками и селекционерами ОмГАУ. Наш проект рассчитан на три года. Но, думаю, и после мы продолжим тесное сотрудничество по созданию новых сортов пшеницы с высоким качеством.

Сегодня Россия лидирует среди экспортеров пшеницы в мире. Наша страна производит около 80 миллионов тонн ежегодно, и почти половину отправляет на экспорт. Ученый признается, что ему нравится работать с российским зерном, которое дает муку хорошего качества. В России создан серьезный институт селекционеров - генетиков. Так что деятельность в международном тандеме всем пойдет на пользу.

- Сейчас на планете остро стоят проблемы неправильного питания, как недоедания, так и ожирения. Обогащенное зерно позволяет бороться с лишним весом, диабетом, улучшает функцию сердца, - дополняет Владимир Шаманин. - Конечно, необходимое количество цинка, железа и витаминов может содержаться и в таблетке. Однако организм человека усваивает их менее чем на 10 процентов. А полезные вещества из натуральных источников усваиваются гораздо лучше. К тому же люди с низким уровнем достатка имеют доступ к препаратам и биодобавкам далеко не всегда. А хлеб на столе у всех нас - каждый день.