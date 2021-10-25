В Красноярском крае определили нерабочие дни

Сегодня члены оперативного штаба по предотвращению COVID-19 в Красноярском крае обсудили изменения в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Губернатор Александр Усс подпишет обновленный документ в ближайшие дни, сообщила пресс-служба правительства региона.

Специалисты подготовят изменения в указ с учетом информации Роспотребнадзора и рекомендаций, о которых говорил на минувшей неделе президент России Владимир Путин.

Известно, в Красноярском крае нерабочими объявят дни с 30 октября по 7 ноября, уточнили в пресс-службе.