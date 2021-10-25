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25.10.2021 14:15
Рубрика: Власть

Смольный: Продление ограничений после 7 ноября пока не рассматривается

Текст: Вера Черенева

Власти Петербурга пока не рассматривают вопрос о продлении ограничений в городе после 7 ноября, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского.

Фото: iStock
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"Сегодня такого вопроса на повестке дня нет. Оснований для этого тоже мы не видим", - приводит информационное агентство слова Пиотровского.

Напомним, в Петербурге с 30 октября по 7 ноября, в период нерабочей недели, вводятся довольно жесткие ограничения, направленные на ограничения социальных контактов. В частности, все кафе и рестораны, а также фуд-корты смогут работать только в режиме доставки и на вынос. Непродовольственная розница, за исключением аптек и магазинов по продаже товаров первой необходимости, закрывается.

Не будут работать СПА, салоны красоты. Единственное исключение сделано для парикмахерских услуг.

Стоматологическую помощь разрешено оказывать лишь экстренную, ветеринарные клиники продолжат работу, но принимать будут лишь неотложных пациентов.

Усиление ограничений обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе.

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