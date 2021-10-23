В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19

Также на одну неделю должны закрыться салоны красоты, парикмахерские, СПА, в банях смогут работать только помывочные зоны. Ветклиники будут оказывать лишь экстренную помощь. Бассейны, аквапарки, фитнес-центры закрываются.

Отменяются все приемы в органах власти, МФЦ и органы ЗАГС будут выдавать лишь документы о рождении и смерти, а также регистрировать браки.

Библиотеки также будут закрыты. Театры и музеи смогут продолжить работу в режиме COVID-free: все посетители должны предъявлять документы о вакцинации, перенесенном заболевании или же медотводы.

Стоит отметить, что введение жестких мер стало обсуждаться в Петербурге на фоне продолжения роста заболеваемости. Ежедневно в городе фиксируется более трех тысяч новых случаев коронавируса. При этом в связи с нерабочей неделей городские власти опасаются наплыва туристов. В связи с новыми ограничениями, турпоездки в Петербург существенно потеряют в комфорте. К тому же в гостиницы заселять будут только при условии предъявления антиковидных документов.