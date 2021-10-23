Постановление правительства Санкт-Петербурга от 23 октября 2021 года № 795 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 2-5.9 постановления слова "С 01.12.2021" заменить словами "С 08.11.2021".

1.2. Абзац пятый пункта 2-5.9 постановления изложить в следующей редакции:

"либо отрицательного результата лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения".

1.3. В абзаце девятом пункта 2-5.12 и абзаце девятнадцатом пункта 2-5.23 постановления слова "с 01.11.2021" заменить словами "с 30.10.2021".

1.4. В абзаце десятом пункта 2-5.12 и абзаце пятнадцатом пункта 2-5.23 постановления слова "с 15.11.2021" заменить словами "с 30.10.2021".

1.5. Дополнить пункт 2-5.18 постановления после слова "Осуществлять" словами "в части, не запрещенной (временно приостановленной) постановлением,".

1.6. В абзаце четвертом пункта 2-37 постановления:

слова "оказания услуг" заменить словами "недопущения оказания услуг";

слово ", доставку" заменить словами "и доставки".

1.7. Дополнить постановление пунктами 2-60 - 2-70 следующего содержания:

"2-60. По 07.11.2021 запретить (временно приостановить) предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

2-61. С 30.10.2021 по 07.11.2021 запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга:

деятельность предприятий общественного питания, а также нахождение граждан в помещениях предприятий общественного питания.

Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) в абзаце втором настоящего пункта, не распространяется:

на обслуживание навынос без посещения гражданами помещений указанных предприятий общественного питания, доставку заказов на дом, на предприятия (в организации) и в номера гостиниц;

на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций;

на оказание услуг общественного питания, осуществляемое в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций);

деятельность объектов розничной торговли, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах (комплексах), торговых центрах (за исключением аптечных учреждений, заправочных электростанций для зарядки электрических транспортных средств, объектов розничной торговли, не имеющих торгового зала, объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, а также объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных и (или) непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте, определенная в порядке, установленном Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, составляет не менее 30 процентов);

предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг (за исключением помывочных зон), ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи);

допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, иные организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта (за исключением случаев, указанных в пункте 2-5.14 постановления), аквапарки, океанариумы, на аттракционы, а также посещение гражданами указанных мероприятий;

предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга (за исключением государственной регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти), если иное не установлено Межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), созданным постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 23.03.2020 № 18-пг;

доступ посетителей в объекты, предназначенные для развлечения и досуга, а также посещение гражданами указанных объектов;

доступ посетителей в букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок, а также посещение гражданами указанных организаций;

доступ посетителей в детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, а также посещение гражданами указанных объектов;

доступ посетителей в зоологические парки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе;

проведение спортивных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека), физкультурных, культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных, торжественных, в том числе торжественной регистрации брака, досуговых и иных мероприятий (в том числе мастер-классов, лекций, тренингов), а также посещение гражданами указанных мероприятий;

доступ посетителей в помещения организаций, осуществляющих выставочную деятельность, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, цирков, иных организаций исполнительских искусств, концертных залов и концертных площадок, в том числе в целях проведения репетиций творческих коллективов без участия зрителей (за исключением деятельности театров и музеев), а также их посещение гражданами;

доступ посетителей в библиотеки, а также их посещение гражданами;

допуск посетителей на ледовые катки, а также их посещение гражданами;

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования;

осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг воспитанникам, в помещениях образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением деятельности в части, предусмотренной в пунктах 2-64 и 2-65 постановления;

осуществление деятельности в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом;

оказание услуг по организации проведения мероприятий, запрещенных постановлением.

Запреты (временные приостановления), указанные в настоящем пункте, не распространяются:

на доступ на соответствующие территории, в здания, строения, сооружения (помещения в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей;

на проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, а также мероприятий, согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

2-62. С 30.10.2021 по 07.11.2021 размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха осуществляется только при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения, либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

2-63. С 30.10.2021 по 07.11.2021 осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, а также дополнительных общеобразовательных программ допускается исключительно в дистанционной форме.

2-64. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга с 01.11.2021 по 03.11.2021 организовать в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением.

2-65. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность, с 01.11.2021 по 03.11.2021 организовать группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением.

2-66. Рекомендовать частным образовательным организациям обеспечить перевод на дистанционный режим работы в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 не менее 70 процентов работников.

2-67. Рекомендовать организациям, реализующим образовательные программы высшего образования, осуществлять обучение в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 в дистанционное форме.

2-68. Деятельность торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров допускается при соблюдении собственниками и иными законными владельцами торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров следующих условий:

недопущения нахождения граждан в помещениях общего пользования торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров без средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

обеспечения требований, предусмотренных постановлением.

2-69. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга:

обеспечить взаимодействие с подведомственными им государственными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, направленное на обеспечение перевода на дистанционный режим работы в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 не менее 70 процентов работников указанных учреждений;

по 07.11.2021 обеспечить приостановление предоставления дополнительных мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге.

2-70. С 30.10.2021 по 07.11.2021 приостановить действие пунктов 2.1.22, 2-1, 2-5.5, 2-5.6 (в части, не касающейся парикмахерских услуг и банных услуг в части помывочных зон), 2-5.11 (в части, не касающейся территорий зоологических парков, расположенных на открытом воздухе), 2-5.12 (в части, касающиеся организаций, осуществляющих выставочную деятельность), 2-5.13, 2-5.21-2-5.22 (за исключением деятельности в части, не запрещенной постановлением), 2-5.23 (в части, касающейся цирков, концертных залов и организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов), 2-5.25, 2-5.25.1, 2-5.25.2, 2-5.26, 2-5.29, 2-5.31, 2-5.32, 2-37, 2-50 (за исключением мероприятий, не запрещенных постановлением), 2-53, 2-56 и 2-57 постановления".

1.8. Абзац второй пункта 7.5 и пункт 12.8 постановления исключить.

2. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 26.10.2021:

установить порядок определения доли продовольственных и (или) непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте товаров в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р;

представить Губернатору Санкт-Петербурга план мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней с 30.10.2021 по 07.11.2021.

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







