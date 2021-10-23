Постановление губернатора Санкт-Петербурга от 23 октября 2021 года № 78-пг "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. В нерабочие дни, предусмотренные в Указе Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.":

организации культуры (за исключением театров и музеев) и медицинские организации по оказанию стоматологических услуг (за исключением оказания специализированной медицинской помощи при стоматологических заболеваниях в экстренной и неотложной формах) не осуществляют свою деятельность;

театры, музеи, медицинские организации (в том числе медицинские организации по оказанию стоматологических услуг в части, касающейся оказания специализированной медицинской помощи при стоматологических заболеваниях в экстренной и неотложной формах) осуществляют свою деятельность в обычном режиме в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления остается за Губернатором Санкт-Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







