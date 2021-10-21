Спрос на перелеты по России в нерабочие дни вырос в 1,5 раза

Среди тех, кто уже купил авиабилеты, свыше 87% планируют путешествие по России. Почти 12% отправятся за рубеж. Среди зарубежных направлений самое большое число бронирований приходится на страны ближнего зарубежья - Узбекистан, Армению, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Беларусь и Казахстан. Также много запросов на Кипр, Турцию и Египет.

По России больше всего перелетов забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень.

Тем не менее растет и число возвратов на эти даты. Однако их доля составляет не более 5% от продаж.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что самыми популярными зарубежными направлениями на ноябрьские праздники стали Египет, Турция и ОАЭ. Представительница АТОР добавила, что по сравнению с тем же периодом 2020 года сегодня спрос на зарубежный отдых вырос на 40%.