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21.10.2021 16:53
Рубрика: Экономика

Спрос на перелеты по России в нерабочие дни вырос в 1,5 раза

Текст: Нина Егоршева
Спрос на перелеты по России с 29 октября по 7 ноября вырос в полтора раза после объявления о введении в этот период нерабочих дней. Такие данные приводит аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Среди тех, кто уже купил авиабилеты, свыше 87% планируют путешествие по России. Почти 12% отправятся за рубеж. Среди зарубежных направлений самое большое число бронирований приходится на страны ближнего зарубежья - Узбекистан, Армению, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Беларусь и Казахстан. Также много запросов на Кипр, Турцию и Египет.

Фото: Сергей Зюзин/РГ
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По России больше всего перелетов забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень.

Тем не менее растет и число возвратов на эти даты. Однако их доля составляет не более 5% от продаж.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что самыми популярными зарубежными направлениями на ноябрьские праздники стали Египет, Турция и ОАЭ. Представительница АТОР добавила, что по сравнению с тем же периодом 2020 года сегодня спрос на зарубежный отдых вырос на 40%.

В регионах Экономика Туризм Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край СЗФО Калининградская область

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