Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России

Владимир Путин подписал документ, который устанавливает в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Это сделано с целью снизить рост заболеваемости коронавирусом в стране. Последние дни ежесуточно фиксируется порядка 33-34 тысяч новых случаев COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила дни с 30 октября по 7 ноября сделать нерабочими. В регионах с наиболее тяжелой эпидобстановкой нерабочие дни могут быть введены уже с 23 октября. Путин предложение поддержал.