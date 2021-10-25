Суд Петербурга признал экстремистской группировку "Невоград"

Городской суд Петербурга признал экстремистским объединение "Невоград", в которое входило несколько неонацистских группировок, сообщает прокуратура Северной столицы.

В частности, было установлено, что участники группировок нападали на иностранцев. Лидеры объединения распространяли информацию об этих фактах и пропагандировали идеи расового превосходства.

Иск о признании объединения экстремистским был подан в интересах неопределенного круга лиц.

Ответчиками по делу проходили лидеры неонацистских организаций, в частности, Алексей Воеводин, приговоренный в 2013 году к пожизненному лишению свободы и Герман Венгервельд, отбывающий 24-летнее наказание, присутствовали на заседании по видеосвязи.