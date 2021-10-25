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25.10.2021 21:59
Рубрика: Суд

Суд запретил неграмотным сдавать на водительские права

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 244 (8595)
Суд в Вологодской области принял принципиально важное решение: неграмотные, а тем более вообще не говорящие по-русски граждане не могут допускаться к экзаменам на получение водительских прав.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Опасный прецедент хотел создать некий Николай М. из города Харовск Вологодской области. Он дважды попытался через суд выбить себе "языковые" поблажки.

Фото: Евгения Гусева/ "Комсомольская правда"
Суд разрешил смягчать наказание водителям, если потерпевшие нарушали правила

Вначале Николай попросил суд обязать госавтоинспекцию разрешить ему сдать экзамен ПДД с помощью постороннего лица, умеющего читать. По замыслу истца, грамотный друг зачитывал бы ему вопросы с компьютера, а он бы устно на них отвечал. Заносить ответы в компьютер тоже должен был помощник, так как сам М., по его же словам, неграмотный.

Суд в иске отказал.

Во второй раз гражданин потребовал уже переводчика. Мол, русский язык для него неродной, пользоваться великим и могучим может в ограниченном объеме, не понимает сложных специальных терминов на русском языке. А значит, без толмача не обойтись.

В ГИБДД мужчине отказали. Как объяснили сотрудники госавтоинспекции, административный регламент МВД России по проведению экзаменов на права предусматривает запрет на использование какой-либо литературы, технических средств или подсказок других лиц при ответе на теоретические вопросы. Живой переводчик тоже попадает под эту норму. Чем перевод не подсказка? Суд согласился с такой логикой.

Водитель обязан не только знать Правила дорожного движения, но и как минимум уметь читать и писать по-русски

"Харовский районный суд Вологодской области пришел к выводу, что сдача экзамена с привлечением переводчика будет противоречить Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением правительства РФ", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Истец обжаловал это решение, но Вологодский областной суд оставил его жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменения.

Примечательно, что когда-то у Николая М. были права. Но он их в буквальном смысле пропил.

"Водительское удостоверение категории "В" М. получил 13 мая 2011 года в ОГИБДД п. Сямжа Вологодской области, 7 октября 2013 года был привлечен к административной ответственности за повторное вождение в состоянии опьянения и лишен права управления транспортными средствами", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов региона.

Однако просто так права лишенцам, как известно, у нас не возвращают. Получить обратно водительское удостоверение можно только после сдачи в ГИБДД теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения. Если к тому же человек был лишен корочек за управление авто в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, то ему также надо будет пройти медицинское освидетельствование на отсутствие медицинских противопоказаний к вождению.

Поначалу Николай М. пытался сдать тест без грамотных помощников. Не вышло. Видимо, не только буквы, но и дорожные знаки улетучились из головы. Что ж, суд подтвердил, что приводить друзей на экзамен запрещено. Водитель обязан не только знать правила, но как минимум уметь самостоятельно читать и писать по-русски.