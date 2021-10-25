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25.10.2021 09:48
Рубрика: Общество

Крымский ученый спрогнозировал развитие пандемии коронавируса

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в мире не раньше, чем через год. И произойдет это при условии, что вирус не будет кардинально мутировать, а в обществе сформируется достаточная иммунная прослойка. Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных болезней КФУ Искандера Каримова.

Фото: iStock
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Ученый уверен, что только быстрая и массовая вакцинация может сформировать коллективный иммунитет и поставить серьезный заслон на пути вируса.

- Эпидпроцесс состоит из двух частей: восприимчивого организма и вируса, - пояснил Каримов. - Обеспечить вакцинацию населения достаточно быстро, как это сделали в Израиле или Китае, мы по разным причинам пока не смогли. А восприимчивый организм становится менее устойчивым вообще ко многим вирусным заболеваниям, в частности, респираторным вирусным инфекциям. При этом негативных факторов, влияющих на организм, очень много: это и социально-экономические условия, и негативные экологические процессы, и стрессы. Весь мир уже 1,5-2 года живет в стрессовом состоянии. Пока не будет обязательной вакцинации, ничего не изменится.

Недостаточная иммунная прослойка в обществе способствует быстрому распространению инфекции и мутации вируса. Причем, чтобы охватить всю популяцию, коронавирус пытается стать более заразным и среди детей.

- Чем больше у вируса возможностей циркуляции, тем больше вероятность его мутации, - уверен ученый. - В среднем относительно существенная мутация происходит один раз в два месяца, и еще полгода назад я говорил, что очень беспокоюсь за судьбу детей, поскольку вирус дойдет и до них. Кроме того, из-за мутаций может снижаться эффективность вакцин. И если вирус продолжит циркулировать еще, например, год, то вакцины нужно будет регулярно обновлять, делать более совершенными, учитывая мутации вируса.

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За последние сутки в Крыму зафиксировано 655 новых случаев заражения COVID-19. Тем самым побит новый исторический рекорд с момент начала пандемии. Между тем вакцинированы всего около 30 процентов населения полуострова, и только в столице Крыма Симферополя уровень вакцинации дошел до 60 процентов. Введение обязательных для посещения общепита и других общественных мест QR-кодов увеличило число желающих поставить укол. Поэтому в минувшие выходные количество крымчан, вакцинированных от коронавируса, увеличилось - до почти 15 тысяч человек. Это на 48 процентов больше по сравнению с позапрошлыми выходными и на 31 процент по сравнению с предыдущими. Всего же привиты обеими компонентами вакцин 527 тысяч человек.

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