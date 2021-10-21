В Крыму в отели и санатории начнут заселять только с QR-кодами

В Республике Крым с 25 октября туристы смогут забронировать места и заселиться в отели и санатории, лишь предъявив QR-код о вакцинации от коронавируса. Часть новых жестких ограничений, введенных указом главы РК, напрямую касается отдыхающих на полуострове и по сути превращает гостиницы, а также объекты общепита и экскурсионного обслуживания в зоны, свободные от COVID-19.

"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием портала Госуслуг", - говорится в указе.

Также средствам размещения рекомендуют за 72 часа до заселения требовать с туристов справку об отрицательном результате теста ПЦР на COVID-19.

С такой же системой QR-кодов, которые будут проверять с помощью мобильных устройств, туристы столкнутся во всех общественных заведениях, культурных, развлекательных центрах, кафе и ресторанах, бассейнах и фитнес-центрах, театрах и кинотеатрах, музеях и дворцах. Во все подобные заведения отдыхающие смогут попасть лишь предъявив паспорт и сертификат о вакцинации. Для музеев вводится дополнительное требование: они смогут оказывать экскурсионные услуги при условии формирования групп до 10 человек. В кинотеатрах и театрах должно быть заполнено не более 50 процентов мест.

Кроме того, во всех общественных местах - на транспорте, в том числе на морском, на вокзалах, остановках усилят контроль за ношением масок.

Ранее аналогичные антиковидные меры введены и в Севастополе.

Ввести новые антиковидные ограничения и систему QR-кодов власти республики заставила сложная эпидемиологическая ситуация. В последние дни в РК выявляется более 600 новых заболевших. Система здравоохранения работает в авральном режиме: нагрузка на врачей скорой помощи и участковых терапевтов повысилась в 10 раз. На больничных койках с диагнозом коронавирус и пневмония сейчас более 4300 человек, свободными остаются всего несколько сотен коек. Около 10 процентов госпитализированных - в тяжелом состоянии. В Симферополе ковидные стационары заполнены практически на 100 процентов.