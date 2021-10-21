Новости

В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178 09:46
МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск 09:39
В Финляндии начался суд над гражданами, отказавшимися от вакцинации 09:31
СК завершил расследование дела о попытке хищения более 120 зданий в Москве 09:30
Власти Бурятии не будут объявлять дополнительные нерабочие дни 09:29
Путин проведет большую пресс-конференцию 09:17
В Москве женщина умерла после намеренного заражения коронавирусом 09:17
В Алтайском крае введут QR-коды для посещений торговых центров 08:27
В Крыму в отели и санатории начнут заселять только с QR-кодами 08:18
Россиян предупредили о новых видах мошенничества в сфере ЖКХ 07:49
В Индии более 1 млрд человек привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 07:47
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2 07:23
Минобороны построит в Истре больничный комплекс с поликлиникой 07:05
Песков: Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию 06:44
На Чукотке началась четвертая волна COVID-19 06:41
В Китае в результате взрыва один человек погиб, 33 получили ранения 06:07
В Хабаровском крае обязали привить от коронавируса 80% работников 05:41
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу 05:35
Ученые: В атмосфере Арктики повысилась концентрация углерода и метана 05:26
Кабмин поддержал проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев 05:20
В Чите проверят больницу, где девочке лечили мазью перелом ключицы 05:04
Билл Клинтон сообщил об отличном самочувствии после выписки из больницы 04:39
Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social 04:22
Военные очистили от мусора арктический остров Врангеля 04:16
Инфекционист рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах 04:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 08:18
Рубрика: Власть

В Крыму в отели и санатории начнут заселять только с QR-кодами

Текст: Илья Изотов

В Республике Крым с 25 октября туристы смогут забронировать места и заселиться в отели и санатории, лишь предъявив QR-код о вакцинации от коронавируса. Часть новых жестких ограничений, введенных указом главы РК, напрямую касается отдыхающих на полуострове и по сути превращает гостиницы, а также объекты общепита и экскурсионного обслуживания в зоны, свободные от COVID-19.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Крыму ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест

"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием портала Госуслуг", - говорится в указе.

Также средствам размещения рекомендуют за 72 часа до заселения требовать с туристов справку об отрицательном результате теста ПЦР на COVID-19.

С такой же системой QR-кодов, которые будут проверять с помощью мобильных устройств, туристы столкнутся во всех общественных заведениях, культурных, развлекательных центрах, кафе и ресторанах, бассейнах и фитнес-центрах, театрах и кинотеатрах, музеях и дворцах. Во все подобные заведения отдыхающие смогут попасть лишь предъявив паспорт и сертификат о вакцинации. Для музеев вводится дополнительное требование: они смогут оказывать экскурсионные услуги при условии формирования групп до 10 человек. В кинотеатрах и театрах должно быть заполнено не более 50 процентов мест.

Кроме того, во всех общественных местах - на транспорте, в том числе на морском, на вокзалах, остановках усилят контроль за ношением масок.

Ранее аналогичные антиковидные меры введены и в Севастополе.

В Крыму выявили случаи выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации

Ввести новые антиковидные ограничения и систему QR-кодов власти республики заставила сложная эпидемиологическая ситуация. В последние дни в РК выявляется более 600 новых заболевших. Система здравоохранения работает в авральном режиме: нагрузка на врачей скорой помощи и участковых терапевтов повысилась в 10 раз. На больничных койках с диагнозом коронавирус и пневмония сейчас более 4300 человек, свободными остаются всего несколько сотен коек. Около 10 процентов госпитализированных - в тяжелом состоянии. В Симферополе ковидные стационары заполнены практически на 100 процентов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу
Новая правящая коалиция Чехии решила пересмотреть отношения с Россией
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям