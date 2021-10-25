На Ростовской АЭС после ремонта запустили энергоблок №2

В Волгодонске на Ростовской АЭС завершились ремонтные работы на энергоблоке №2. Турбоагрегатор включен в сеть и выведен на номинальную мощность.

В штатном режиме также функционируют энергоблоки №3 и №4.

"Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении Росэнергоатома.

Напомним, что 21 октября произошло отключение турбоагрегата энергоблока №2 от сети из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров. Утечки радиоактивных материалов не произошло.