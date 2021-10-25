При заселении в гостиницы Адыгеи будут требовать ПЦР-тесты

В Адыгее сегодня под председательством главы республики Мурата Кумпилова прошло заседание оперативного штаба республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на заседании приняли ряд новых решений, направленных на снижение распространения заболевания.

- В Адыгее с 28 октября по 10 ноября приостанавливается предоставление ряда услуг: работы кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ. Жители республики должны это понимать и максимально соблюдать все ограничения. Важно разорвать цепь распространения заболеваний, чтобы стабилизировать эпидобстановку. Речь идет о жизнях людей, - отметил Мурат Кумпилов.

Также изменится работа гостиниц, отелей и баз отдыха. С 28 октября в них будут требовать не только QR-коды, но и результаты актуальных ПЦР-тестов.

По данным правительства Адыгеи, эпидобстановка в республике ухудшается. Сейчас развернуты дополнительные койко-места в госпиталях. Всего в регионе госпитализированы 825 человек, 25 из них находятся в реанимации. Почти полторы тысячи человек проходят лечение амбулаторно.

Глава Адыгеи поручил жестко контролировать соблюдение ограничительных мер, ношение масок в транспорте, объектах торговли; привлекать нарушителей к административным мерам ответственности.

Как ранее сообщала "РГ", с 25 октября на территории Адыгеи ввели QR-коды для посещения всех развлекательных, спортивных учреждений и объектов общественного питания. Данное требование касается и туристов, которые будут заселяться в гостиницы либо дома отдыха.