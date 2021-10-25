При заселении в гостиницы Адыгеи будут требовать ПЦР-тесты

Новости

Путин и Джонсон обсудили климат, Украину, Иран и Афганистан 19:00
Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния 18:52
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 18:40
Еще 35 военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19 18:33
Минздрав РФ: Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли ребенка 18:30
Госдума будет рассматривать бюджеты фондов отдельно от бюджета РФ 18:22
Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Набережных Челнах 18:10
В Подмосковье отменяются выставочные и культурные мероприятия 18:06
Парики и деревянные сувениры: что начала поставлять за рубеж Россия 17:57
В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме 17:53
Наталия Орейро получила российский паспорт 17:44
Видео: Сергея Безрукова отпустили из больницы 17:33
Власти Молдавии проведут ревизию долгов перед "Газпромом" 17:29
Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов 17:20
Генсек ООН осудил переворот в Судане 16:51
Попова отказалась считать нерабочие дни в России локдауном 16:47
Виктор Лошак будет вести программу "Очень личное" на ОТР 16:36
Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно 16:35
Вулкан на канарском острове Пальма образовал новый поток лавы 16:33
Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу 16:15
Астрахань и Калмыкию может накрыть смог от пожаров в Казахстане 16:11
На Кипре россиянина обвинили в нападении на полицейского 15:59
Роскомнадзор пока не планирует "тормозить" YouTube 15:56
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +14 15:55
Минкульт утвердил новую форму кинобилета 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 18:25
Рубрика: Общество

При заселении в гостиницы Адыгеи будут требовать ПЦР-тесты

Текст: Михаил Сухарев (Адыгея)
Фото: Пресс-служба правительства Адыгеи Фото: Пресс-служба правительства Адыгеи
Фото: Пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее сегодня под председательством главы республики Мурата Кумпилова прошло заседание оперативного штаба республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на заседании приняли ряд новых решений, направленных на снижение распространения заболевания.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Мурманской области с 30 октября введут QR-коды

- В Адыгее с 28 октября по 10 ноября приостанавливается предоставление ряда услуг: работы кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ. Жители республики должны это понимать и максимально соблюдать все ограничения. Важно разорвать цепь распространения заболеваний, чтобы стабилизировать эпидобстановку. Речь идет о жизнях людей, - отметил Мурат Кумпилов.

Также изменится работа гостиниц, отелей и баз отдыха. С 28 октября в них будут требовать не только QR-коды, но и результаты актуальных ПЦР-тестов.

По данным правительства Адыгеи, эпидобстановка в республике ухудшается. Сейчас развернуты дополнительные койко-места в госпиталях. Всего в регионе госпитализированы 825 человек, 25 из них находятся в реанимации. Почти полторы тысячи человек проходят лечение амбулаторно.

Глава Адыгеи поручил жестко контролировать соблюдение ограничительных мер, ношение масок в транспорте, объектах торговли; привлекать нарушителей к административным мерам ответственности.

Как ранее сообщала "РГ", с 25 октября на территории Адыгеи ввели QR-коды для посещения всех развлекательных, спортивных учреждений и объектов общественного питания. Данное требование касается и туристов, которые будут заселяться в гостиницы либо дома отдыха.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

Главное сегодня

Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу
МИД РФ: Суданцы сами могут решить внутренние проблемы
Роспотребнадзор назвал условие для снятия ограничений в Петербурге
На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности