В Калмыкии введут QR-коды при посещении магазинов, кафе и ЗАГСа

В Калмыкии из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации вводятся новые антиковидные меры. С 1 декабря наличие QR-кода или ПЦР-теста необходимо при торжественной регистрации брака, а также посещении учреждений культуры, спорта и развлечений.

Как сообщает пресс-служба главы региона, сертификат о вакцинации потребуется в заведениях общественного питания, в парикмахерских и салонах красоты, а также в объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью свыше 100 квадратных метров. Исключение сделано только для аптек и автозаправочных станций.

Помимо этого, работодатели должны перевести на удаленный режим работы не менее 50 процентов сотрудников. Это не касается тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также тех, кто перенес COVID-19 не более шести месяцев назад или вакцинировался.

Кроме того, в Калмыкии до 28 ноября продлен период действия ограничительных мер, который предусматривает сохранение масочного режима и самоизоляции для граждан старше 60 лет.